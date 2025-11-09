نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مع نظيره فريق رايو فاليكانو، مساء اليوم الأحد الموافق 9 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية.



ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن برصيد 30 نقطة، بينما يقع رايو فاليكانو في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب، وفي جعبته 14 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا على قناة beIN SPORTS 2، بصوت المعلق المتميز علي محمد علي.

