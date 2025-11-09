نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالاند يعوض ركلة الجزاء ويمنح السيتي التقدم أمام ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُقام حاليًا على أرضية ملعب الاتحاد القمة المرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في واحدة من أبرز مواجهات البريميرليج هذا الموسم.

كاد مانشستر سيتي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق، تولى تنفيذها المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، إلا أنه أضاعها ليستمر التعادل دون أهداف.

إلا أن النجم النرويجي إيرلينج هالاند عاد ليعوض ركلة الجزاء المهدرة، مسجلًا هدف التقدم لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 30، وسط فرحة كبيرة من جماهير الفريق في ملعب الاتحاد.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما يأتي ليفربول في المركز السادس برصيد 18 نقطة.

ويتولى إدارة اللقاء الحكم الإنجليزي كريس كافانا، أحد أبرز حكام البريميرليج خلال المواسم الأخيرة، بمساعدة طاقم تحكيم دولي في غرفة تقنية الفيديو (VAR).

وتُنقل المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD1، حيث يترقب عشاق الكرة الإنجليزية حول العالم مواجهة مشتعلة بين السيتيزنز والريدز، لما تحمله دائمًا من متعة وندية في صراع القمة.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي - أندي روبرتسون

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: فلوريان فيرتز - هوجو إيكيتيكي - محمد صلاح

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيس - روبين دياز - جوسكو جفارديول - أوريلي

خط الوسط: نيكو جونزاليس - برناردو سيلفا - ريان شرقي

خط الهجوم: فيل فودين - جيريمي دوكو - إيرلينج هالاند

