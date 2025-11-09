نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Yalaaaa Koraaaa يلا كووورة.. بث مباشر مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل نادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على سيلتا فيجو مساء الأحد 9 نوفمبر 2025، على ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026. ويسعى الفريق الكتالوني بقيادة مدربه الألماني هانز فليك لمواصلة نتائجه الإيجابية قبل فترة التوقف الدولي، رغم تعدد الغيابات التي تضرب صفوفه في أكثر من مركز.

بث مباشر مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو

موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة سيلتا فيغو ضد برشلونة بث مباشر اليوم الأحد 9 نوفمبر/تشرين الثاني، في تمام الساعة:

11:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر

10:00 مساءً بتوقيت مصر

وتُبث المواجهة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS 1 ضمن باقة الدوري الإسباني موسم 2025-2026، كما يمكن متابعتها بث مباشر عبر منصة beIN CONNECT للمشتركين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

صدام ناري بين الهجوم الكتالوني والدفاع الحديدي لفيغو

يدخل برشلونة اللقاء بعد أن استعاد نغمة الانتصارات في الليغا، واضعًا عينه على الفوز الثاني تواليًا لتقليص الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى نقطتين فقط، إذ يحتل الفريق الكتالوني المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بينما يقبع سيلتا فيغو في المرتبة الثانية عشرة برصيد 13 نقطة.

ورغم الأداء الهجومي الممتع الذي يقدمه البارسا بقيادة هانسي فليك، فإن الثغرات الدفاعية ما زالت تؤرق جماهيره، بعدما تلقت شباكه 13 هدفًا في 11 جولة، ما يجعل لقاء الليلة بمثابة اختبار حقيقي لتوازن الفريق بين الدفاع والهجوم.

بث مباشر مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو

سيلتا فيغو في فورمة مثالية

على الجانب الآخر، يعيش سيلتا فيغو فترة مميزة بعد تحقيقه خمسة انتصارات متتالية في الدوري والكأس والدوري الأوروبي، تحت قيادة مدربه الشاب كلاوديو خيرالديز الذي أعاد للفريق روح المغامرة بأسلوب هجومي جريء وتكتيك متغير يربك الخصوم.

كابوس بالايدوس يطارد برشلونة!

يُعد ملعب بالايدوس أحد أصعب الملاعب التي زارها برشلونة في العقد الأخير، حيث لم ينجح سوى في تحقيق انتصارين فقط خلال آخر عشر سنوات هناك.

وفي الموسم الماضي، ظن البارسا أنه حسم اللقاء بثنائية نظيفة، قبل أن يعود فيغو في الدقائق الأخيرة ليخطف التعادل المثير 2-2.

أما في موسم 2021-2022، فتكرر السيناريو عندما تقدم برشلونة 3-0، ليعود أصحاب الأرض ويقلبوا الطاولة بالتعادل 3-3 في واحدة من أكثر المواجهات جنونًا في تاريخ الفريقين.

التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو

تشكيلة برشلونة المتوقعة:

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني

الدفاع: أليخاندرو بالدي - ب أو كوبارسي - رونالد أراوخو - جول كوندي

الوسط: فرينكي دي يونغ - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو

الهجوم: ماركوس راشفورد - فيران توريس - لامين جمال

تشكيلة سيلتا فيغو المتوقعة:

حراسة المرمى: إيفان فيلار

الدفاع: ماركوس ألونسو - كارل ستارفيلت - خافي رودريغيز

الوسط: أوسكار مينغويزا - ألايكس موريبا - هوغو سوتيلو - سيرجيو كاريرا

الهجوم: بريان سرقسطة - بورخا إيغليسياس - فيران غوتلغا.

كل الأنظار تتجه الليلة إلى بالايدوس حيث بث مباشر مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو بالدوري الإسباني، لمعرفة هل سينجح رجال فليك في كسر لعنة هذا الملعب أخيرًا، أم يواصل فيغو مفاجآته ويقلب الطاولة مجددًا؟

استعدوا لليلة من الجنون الكروي والإثارة حتى صافرة النهاية!