الطيران من بطل متوج في الكرة النسائية إلى فريق مهدد بالإنهيار

شهد تاريخ كرة القدم النسائية بزوغ نجم فريق عريق على مدار أكثر من 20 عام وهو نادي الطيران لكرة القدم النسائية الذي تحول من نادي حامل لقب الدوري عام 2019 إلى فريق مهلهل وغير قادر على إستكمال مباريات الدوري الموسم الحالي 2025-2026 !

و تتعدد أسباب تدهور فريق الطيران والتي على رأسها الإهمال التام من قبل إدارة نادي الطيران لملف كرة القدم النسائية داخل النادي وأستمر الإهمال على مدار عديد من المواسم بداية من موسم 2020-2021 وخاصة بعد وفاة أحمد كمال مؤسس ومدير نشاط كرة القدم النسائية داخل نادي الطيران، وبعدها لم يلق الفريق أي دعم من إدارة النادي بشكل واضح ومعلن !!

مما أدى ذلك لتدهور مستوى الفريق من حيث النتائج بعدما تحول الفريق من فريق بطل لفريق يشارك ويستكمل مباريات الدوري بصعوبة بالغة.

وجدير بالذكر أن لاعبات الطيران لم يلقوا الدعم حتى بتوفير ملابس الفريق ووصل الأمر أن اللاعبات لم يتوفر لها أساسيات أي فريق كرة قدم، كما تعرض عدد من اللاعبات للإصابة بإصابات بالغة أثناء المباريات مثل الرباط الصليبي وقطع في الغضروف ولم يهتم النادي بتوفير العلاج اللازم للاعبات، كما أنه لم يتم صرف مستحقات الفريق لعده شهور سابقة، مما أدى لعدم حضور العديد من اللاعبات المباريات أو التدريبات.

و أخر ما وصل إليه الفريق مؤخرًا إمتناع اللاعبات عن حضور المباريات مما أدى إلى عدم حضور فريق الطيران مباراته الأخيرة في الدوري الممتاز أمام فريق البنك الأهلي في مباراة كان مقرر لها أن تقام بملعب نادي الطيران وتم إحتساب النتيجة 2-0 للبنك الأهلي بعد إنسحاب الطيران من المباراة وعدم حضوره

و يحتل الطيران المركز الأخير في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية برصيد نقطة واحدة بعد إنتهاء الجولة التاسعة.

و بناءًا عليه أصبح نادي الطيران فريق في طي النسيان وفي طريقه للإنهيار بما حققه من تاريخ طويل في كرة القدم النسائية ولكن لن يكون التاريخ شفيعًا له لمواجهة أهمال مسئوليه !

