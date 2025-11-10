نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. الفراعنة الصغار في اختبار ناري أمام إنجلترا لحسم بطاقة التأهل بمونديال الناشئين 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب مصر للناشئين اختبارًا مصيرًيا ضد إنجلترا، اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة في قطر.

ويستهدف منتخب مصر بقيادة مدربه أحمد الكاس، تحقيق الفوز على إنجلترا لضمان بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، إلى جانب صدارة المجموعة الخامسة.

وكان المنتخب الوطني استهل مشواره في مونديال الناشئين بالفوز على هايتي 4-1، ثم تعادل مع فنزويلا 1-1 في الجولة الثانية.

من جهته، اكتسح منتخب إنجلترا هايتي 8–1 في الجولة الثانية، ما جعله في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل هايتي الترتيب دون نقاط.

موعد مباراة مصر وانجلترا

وتنطلق مباراة مصر وإنجلترا في السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سباير زون 7، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

ترتيب المجموعة الخامسة



مصر – 4 نقاط

فنزويلا – 4 نقاط

إنجلترا – 3 نقاط

هايتي – 0 نقاط.

طاقم تحكيم مباراة مصر وإنجلترا في مونديال الناشئين



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم تحكيم اللقاء، حيث يقود المباراة الحكم البرازيلي زانوفيلي باولو، ويعاونه أوليفيرا نايلون كمساعد أول، وليما لواندرسون كمساعد ثانٍ، بينما يتولى فيجار فرناندو مهام الحكم الرابع، وباوليت كارلوس كحكم احتياطي.

ترقب كبير لمواجهة الحسم



ينتظر عشاق الكرة المصرية مواجهة اليوم بفارغ الصبر، إذ تعد هذه المباراة حاسمة في مشوار المنتخب الوطني نحو دور الـ32، حيث تتحدد فرص التأهل وفقًا لثلاثة سيناريوهات رئيسية:

السيناريو الأول – الصدارة



يتحقق بفوز مصر على إنجلترا، ما يرفع رصيد الفراعنة إلى 7 نقاط ويضعهم في صدارة المجموعة، بشرط ألا تفوز فنزويلا على هايتي. وفي حال فوز فنزويلا، يعتمد التأهل على فارق الأهداف بين المنتخبين.

السيناريو الثاني – الوصافة



يضمن الفوز أو التعادل تأهل مصر مباشرة إلى الدور التالي كوصيف للمجموعة، حيث يصل رصيد المنتخب إلى 5 أو 7 نقاط، خلف فنزويلا المتوقعة في الصدارة.

السيناريو الثالث – أفضل ثوالث



في حال خسارة المنتخب أمام إنجلترا، سيحتل المركز الثالث بـ4 نقاط، وينتظر نتائج باقي المجموعات لتحديد إمكانية التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات ثالثة. ورغم صعوبة هذا السيناريو، فإن حظوظ مصر تبقى مرتفعة نظرًا لتجارب سابقة تأهلت فيها منتخبات بـ3 نقاط فقط.

يبحث منتخب مصر بشدة عن خطوة تحقيق الفوز اليوم، ضد منتخب إنجلترا وذلك ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.