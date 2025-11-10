نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يحسم موقفه من شراء عقد جاكسون من تشيلسي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونيخ لا يخطط لتفعيل خيار شراء المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون المعار من تشيلسي، وذلك رغم امتلاكه بندًا يسمح له بضمه نهائيًا مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب موقع Football Insider، فإن النادي البافاري أجرى بالفعل محادثات مع تشيلسي لمحاولة خفض قيمة الصفقة، إلا أن المفاوضات لم تُفضِ إلى اتفاق، ما يجعل عودة اللاعب إلى غرب لندن شبه مؤكدة بنهاية فترة إعارته.

ورغم ذلك، تُشير المصادر إلى أن باب العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قد يُفتح أمام جاكسون خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، حيث بدأ عدد من الأندية إبداء اهتمامها بخدماته.

من بين هذه الأندية، برز اسم إيفرتون الذي يتابع المهاجم السنغالي عن قرب، سعيًا لتعزيز خط هجومه في ظل معاناة الفريق التهديفية هذا الموسم. وأوضحت التقارير أن إدارة النادي سجلت رسميًا اهتمامها بضم جاكسون بعد أن أبدى المدرب ديفيد مويس قلقه من تراجع مستوى المهاجمين بيتو وثيرنو باري، ما يجعل خيار التعاقد مع مهاجم جديد مطروحًا بقوة.

وفي سياق متصل، ذكرت التقارير أن إيفرتون يدرس أيضًا إمكانية التحرك للتعاقد مع المهاجم البرازيلي ريشارليسون لاعب توتنهام هوتسبير، في صفقة محتملة خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

حسب ما كشفه ميك براون، الكشاف السابق في توتنهام ومانشستر يونايتد، فإن المهاجم البرازيلي ريشارليسون سيكون منفتحًا على الرحيل عن صفوف النادي اللندني إذا تلقى العرض المناسب خلال الفترة المقبلة.

ريشارليسون كان قد غادر إيفرتون في صيف عام 2022 للانضمام إلى توتنهام هوتسبير، بعد أن لعب دورًا محوريًا في بقاء "التوفيز" ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الذي سبقه.

ومع حاجة إيفرتون الماسة إلى تعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، تشير التقارير إلى أن المدرب ديفيد مويس قد يسعى إلى إعادة المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 28 عامًا إلى صفوف الفريق، في خطوة من شأنها أن تمنح النادي دفعة هجومية مهمة في النصف الثاني من الموسم.

