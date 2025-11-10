نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تواجه إنجلترا في مواجهة حاسمة.. الفراعنة الصغار يطمحون للتأهل لدور الـ32 بكأس العالم للناشئين في المقال التالي

مصر تواجه إنجلترا في مواجهة حاسمة.. الفراعنة الصغار يطمحون للتأهل لدور الـ32 بكأس العالم للناشئين

يترقب عشاق كرة القدم العربية مباراة قوية بين منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة ونظيره الإنجليزي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2025، المقامة في قطر والتي تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتعد هذه المباراة فرصة حاسمة للفراعنة لضمان التأهل المباشر إلى دور الـ32، بعد الأداء المتميز في الجولتين الماضيتين، حيث يحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من فوز على هايتي 4-1 وتعادل مع فنزويلا 1-1، فيما يأتي فنزويلا ثانيًا بنفس الرصيد، إنجلترا ثالثًا بـ3 نقاط، وهايتي رابعًا دون نقاط.

موعد المباراة وتوقيت البث



تنطلق المباراة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة و6:45 مساءً بتوقيت الدوحة، على ملعب رقم 7 بمنطقة أسباير في العاصمة القطرية الدوحة.

القنوات الناقلة للبث المباشر



يمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر قناة beIN Sports القطرية المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات، كما يتوفر البث عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD المدفوع، مع التعليق الرياضي للمذيع المصري أحمد فؤاد، وتغطية شاملة لأحداث المباراة وأبرز اللقطات والتحليل الفني في الوقت الحقيقي.

استعدادات المنتخب المصري



يقود أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب المصري تحضيرات الفريق لمواجهة إنجلترا، مع الاعتماد على نجم الأهلي حمزة عبدالكريم في هجوم الفريق. ويأمل المنتخب المصري في تحقيق إنجاز تاريخي بعد الأداء المتوازن في الجولتين الماضيتين، وسط متابعة حماسية من الجماهير المصرية.

المنتخب الإنجليزي



يخوض منتخب إنجلترا المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير على هايتي 8-0 في الجولة الثانية، رغم الخسارة أمام فنزويلا 3-0 في الجولة الأولى، ويعد الفريق الإنجليزي منافسًا قويًا يملك لاعبين قادرين على قلب موازين المباراة، مما يجعل اللقاء مفتوحًا على جميع الاحتمالات.

طاقم تحكيم مباراة مصر وإنجلترا في مونديال الناشئين



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم تحكيم اللقاء، حيث يقود المباراة الحكم البرازيلي زانوفيلي باولو، ويعاونه أوليفيرا نايلون كمساعد أول، وليما لواندرسون كمساعد ثانٍ، بينما يتولى فيجار فرناندو مهام الحكم الرابع، وباوليت كارلوس كحكم احتياطي.