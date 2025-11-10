نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بث مباشر منتخب مصر × انجلترا في كأس العالم للشباب مجانًا دون اشتراك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين 2025.. موعد اللقاء والقناة الناقلة مجانًا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والعربية مساء اليوم إلى قطر، حيث يلتقي منتخب مصر للناشئين مع نظيره منتخب إنجلترا في مواجهة حاسمة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا 2025.

اللقاء يحمل أهمية كبيرة للمنتخبين في صراع التأهل إلى الدور التالي، ويُعد من أبرز مباريات اليوم على الإطلاق.

موعد مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين 2025

تقام المباراة اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، وتنطلق صافرة البداية في الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة على الملعب رقم 7 بمنطقة أسباير في قطر.

يسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز لضمان التأهل رسميًا إلى الدور المقبل بعد مشوار مميز في أول جولتين من البطولة، بينما يدخل المنتخب الإنجليزي اللقاء بحثًا عن النقاط الثلاث لإنعاش آماله في المنافسة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإنجلترا اليوم

تُنقل المباراة مباشرة عبر شاشة قناة beIN Sports المفتوحة، التي أعلنت بث عدد من مباريات البطولة بشكل مجاني لإتاحة المشاهدة أمام الجماهير العربية دون اشتراك.

ويُعد ذلك فرصة لعشاق كرة القدم لمتابعة المباراة بجودة عالية وبتغطية متميزة من استوديوهات القناة.

يمكن استقبال قناة beIN Sports المفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

كما يمكن متابعة البث المباشر عبر المنصات الرقمية الرسمية لشبكة بي إن سبورتس، التي توفر خدمة المشاهدة بجودة فائقة طوال البطولة.

موقف المنتخب المصري قبل المباراة

يدخل منتخب مصر تحت 17 عامًا اللقاء وهو في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، مما جعله قريبًا من التأهل.

قدم المنتخب أداءً قويًا من حيث التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، ونجح في تقديم صورة مشرفة للكرة المصرية على الساحة العالمية.

يسعى المدير الفني واللاعبون لمواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق انتصار جديد يؤكد جدارتهم بتصدر المجموعة.

ترتيب المجموعة قبل الجولة الثالثة

مصر: 4 نقاط (الأول)

4 نقاط (الأول) فنزويلا: 4 نقاط (الثاني بفارق الأهداف)

4 نقاط (الثاني بفارق الأهداف) إنجلترا: 3 نقاط (الثالث)

3 نقاط (الثالث) هايتي: دون نقاط (الرابع)

هذا الترتيب يجعل مواجهة مصر وإنجلترا مفتوحة على جميع الاحتمالات، إذ يسعى كل فريق للفوز لضمان التأهل المباشر دون انتظار نتائج الآخرين.

أبرز ملامح أداء منتخب مصر U17

أظهر لاعبو مصر تحت 17 عامًا تماسكًا دفاعيًا كبيرًا وانضباطًا في وسط الملعب، إلى جانب سرعة في التحول من الدفاع للهجوم.

أبرز نجوم المنتخب في البطولة حتى الآن هم:

الحارس الأساسي الذي قدم أداءً ثابتًا في التصدي للكرات الخطيرة.

الذي قدم أداءً ثابتًا في التصدي للكرات الخطيرة. قائد الفريق الذي يتمتع بقدرة عالية على توزيع الكرات وصناعة الفرص.

الذي يتمتع بقدرة عالية على توزيع الكرات وصناعة الفرص. المهاجم السريع الذي سجل هدفًا حاسمًا في الجولة الماضية.

المدرب المصري يعتمد على خطة متوازنة تجمع بين الضغط العالي والاعتماد على المرتدات السريعة لاستغلال المساحات في دفاعات الخصم.

طموحات منتخب إنجلترا

في المقابل، يدخل منتخب إنجلترا للناشئين اللقاء بعد تحقيق فوز وخسارة في أول جولتين، ويبحث عن الانتصار للتأهل دون تعقيدات.

يعتمد الفريق الإنجليزي على أسلوب هجومي يعتمد على السرعة والقوة البدنية، وهو ما يجعل المواجهة اختبارًا صعبًا للمنتخب المصري.

لكن الخبرة الفنية والروح القتالية التي أظهرها اللاعبون المصريون قد تكون عامل الحسم في المواجهة.

الجماهير المصرية تنتظر البث المباشر للمباراة

تترقب الجماهير المصرية والعربية البث المباشر لمباراة Egypt vs England اليوم، وسط حالة من الحماس والتفاؤل بعد الأداء المميز للفراعنة الصغار في البطولة.

توقعات المتابعين تشير إلى متابعة جماهيرية ضخمة عبر القنوات والمنصات الرقمية، خاصة مع بث المباراة مجانًا للمشاهدين في الوطن العربي.

أهمية اللقاء للكرة المصرية

يمثل اللقاء فرصة ذهبية لتأكيد تفوق كرة القدم المصرية على المستوى القاري والعالمي في الفئات السنية الصغيرة، وإرسال رسالة بأن جيل الناشئين قادر على المنافسة مستقبلًا في المنتخبات الكبرى.

كما أن الأداء القوي في كأس العالم للناشئين يعزز مكانة أكاديمية الكرة المصرية ويجذب اهتمام الأندية الأوروبية والعربية بالمواهب الشابة.

توقعات وتحليل فني للمواجهة

من المتوقع أن يبدأ المنتخب المصري بحذر دفاعي مع الاعتماد على الضغط في وسط الملعب واستغلال الهجمات المرتدة.

بينما سيحاول المنتخب الإنجليزي فرض السيطرة بالاستحواذ والتمرير السريع.

نجاح مصر في الحفاظ على صلابتها الدفاعية واستغلال الفرص أمام المرمى سيكون مفتاح الفوز في اللقاء.

منتخب مصر للناشئين يملك فرصة كبيرة لتأكيد مكانته القارية والعالمية بالفوز على إنجلترا والتأهل كمتصدر للمجموعة.

الجماهير تنتظر فرحة جديدة تضاف إلى سجل الإنجازات الكروية، بينما يترقب الجميع صافرة البداية لمتابعة هذه المواجهة المثيرة التي قد تكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الكرة المصرية.