جارية الان.. مباشر.. مصر تواجه إنجلترا في مباراة حاسمة بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا

أحمد جودة - القاهرة - مباشر.. مصر تواجه إنجلترا في مباراة حاسمة بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا لمواجهة قوية أمام نظيره الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليًا في قطر.

يدخل الفراعنة الصغار اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تأهله الرسمي إلى الدور المقبل من البطولة، بعدما جمع أربع نقاط من الفوز على هايتي 4-1 والتعادل مع فنزويلا 1-1، ليضمنوا الاستمرار في الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة مصر وإنجلترا



تقام المباراة في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، و7:45 مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب سباير زون 7 بالعاصمة القطرية الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإنجلترا



يمكن للجماهير المصرية متابعة المباراة مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للناشئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل المباراة



يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على فنزويلا صاحبة المركز الثاني، بينما يأتي منتخب إنجلترا في المركز الثالث بـ3 نقاط، وهايتي في المركز الرابع دون نقاط.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر



في حال فوز مصر وتعادل فنزويلا مع هايتي، سيتصدر الفراعنة المجموعة رسميًا.

وفي حالة الفوز بعدد كبير من الأهداف مقابل فوز فنزويلا، سيتم الحسم بفارق الأهداف.

أما في حال التعادل أو فوز فنزويلا بعدد أهداف أكبر، سيحتل المنتخب المصري المركز الثاني.

وحتى في حال الخسارة، سيبقى منتخب مصر ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث المتأهلة للدور التالي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إنجلترا



حراسة المرمى: عمر عبد العزيز

خط الدفاع: نور أشرف – حمزة الدجوي – أدهم فريد – مهند الشامي

خط الوسط: عمر كمال – باسل مدحت – أنس رشدي – بلال عطية

خط الهجوم: إبراهيم النجعاوي – حمزة عبد الكريم

وتضم قائمة منتخب مصر في حراسة المرمى عمر عبد العزيز، عمرو عادل، محمد طارق، وفي خط الدفاع حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام، خط الوسط عمر كمال، عمر أبو طالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري، خط الهجوم حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب وفي قائمة الانتظار وفقا للوائح اللاتحاد الدولي عمار محمد السيد وسيف الجبالي.