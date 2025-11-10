نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق يوم الوحدة والدمج الجامعي ضمن المشروع القومي لتوعية الشباب حول التعامل مع الأفراد ذوي الإعاقة الفكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالتعاون بين الشباب والرياضة والاولمبياد الخاص المصري والتعليم العالي

انطلقت اليوم الإثنين فعاليات "يوم الوحدة والدمج الجامعي" بمعهد الجزيرة العالي للإعلام وعلوم الاتصال بالمقطم، وذلك ضمن أنشطة المشروع القومي لتوعية الشباب حول التعامل مع الأفراد ذوي الإعاقة الفكرية في مجال الحياة العلمية، والذي يُنفذ بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأولمبياد الخاص المصري ووزارة التعليم العالي.

أكد الأستاذ الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، أن هذا اليوم يأتي في إطار استراتيجية الأولمبياد الخاص المصري لنشر ثقافة الدمج والتوعية بين طلاب الجامعات والمعاهد العليا، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتوعية الشباب يمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر فهمًا وتقبلًا للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية في المجالات الأكاديمية والعلمية.

بدأ اليوم باستقبال المشاركين، تلاه السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمات ترحيبية لكل من الدكتورة إيناس حامد عميد معهد الجزيرة العالي للإعلام وعلوم الاتصال وأستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، الدكتور احمد نظمي مدير عام البرامج والأنشطة الجامعية،والدكتور ابراهيم جمعة مسئول المشروع بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد الميهي مدير المعسكرات بوزارة التعليم العالي، الأستاذ طارق النجار مدير المبادرات بالأولمبياد الخاص المصري، الدكتور أحمد سرحان مدير البرنامج الصحي بالأولمبياد الخاص المصري،الدكتور إكرامي الجمال مدير الرياضة بالأولمبياد الخاص المصري

وخلال الفعاليات، تم تنظيم لقاء توعوي لتعريف الطلاب ببرامج وأنشطة الأولمبياد الخاص المصري وأهدافه في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية، إلى جانب عرض قصة نجاح البطلة ميار عمرو أحد أبطال الأولمبياد الخاص المصري واستعراض نجاحتها وكفاحها في التغلب علي التنمر واصرارها علي مواجهة التحديات الحياتية الا ان اصبحت مؤلفة لكتاب لدعم اصدقاءها والمجتمع في فهم ذوي الاعاقات المختلفة وكيفية التعامل معهم من خلال سرد قصة كفاحها.

كما شهد اليوم فقرات رياضية موحدة تضمنت ألعابًا وأنشطة جماعية جمعت طلاب المعهد بلاعبي الأولمبياد الخاص، بهدف تعزيز مفهوم الدمج والتفاعل الإيجابي بين الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية.

وفي إطار الجانب الصحي للمشروع، تم تنفيذ كشف صحي للمشاركين بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة ضمن مبادرة "صحة للجميع".

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم المشاركين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ولاعبي الأولمبياد الخاص المصري تقديرًا لمساهمتهم في إنجاح اليوم.