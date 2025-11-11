نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البث المباشر لمباراة السعودية Saudi Arabia ومالي Mali في كأس العالم للناشئين 2025.. صدام الحسم والتأهل في قطر في المقال التالي

البث المباشر لمباراة السعودية Saudi Arabia ومالي Mali في كأس العالم للناشئين 2025.. صدام الحسم والتأهل في قطر.. يستعد منتخب السعودية (Saudi Arabia) تحت 17 عامًا لخوض واحدة من أهم مبارياته في بطولة كأس العالم للناشئين 2025، المقامة حاليًا في قطر، حيث يواجه نظيره منتخب مالي (Mali) في مواجهة حاسمة تحدد مصير التأهل إلى دور الـ32. يدخل "الأخضر الشاب" المباراة بأمل كبير في تحقيق الفوز أو على الأقل التعادل، لضمان العبور إلى الأدوار الإقصائية ومواصلة المشوار في البطولة العالمية التي تشهد منافسة شرسة بين المنتخبات الصاعدة.

طريق المنتخب السعودي إلى لقاء مالي

قدم المنتخب السعودي للناشئين أداءً مشرفًا في الجولة الثانية، بعد أن حقق انتصارًا ثمينًا على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة حتى اللحظات الأخيرة، حيث تمكن اللاعب ثاري سعيد من تسجيل هدف الفوز في الوقت القاتل، ليمنح الأخضر ثلاث نقاط غالية أعادت الأمل لجماهيره.

بهذا الفوز، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 3 نقاط، ليصبح في المركز الثالث في مجموعته متساويًا مع منتخب مالي الذي يملك الرصيد ذاته، بينما يتصدر منتخب النمسا المجموعة بـ6 نقاط كاملة من مباراتين، ويتذيل المنتخب النيوزيلندي الترتيب دون نقاط.

ويمتلك المنتخب السعودي حظوظًا قوية في التأهل إلى الدور التالي، إذ يكفيه التعادل أمام مالي ليحجز بطاقة التأهل رسميًا، سواء في المركز الثاني أو الثالث، وذلك حسب نتيجة المباراة الأخرى بين النمسا ونيوزيلندا. أما الفوز فسيمنح الأخضر تأهلًا مريحًا دون الدخول في أي حسابات معقدة.



موعد مباراة السعودية ومالي والقنوات الناقلة والبث المباشر

تُقام مباراة Saudi Arabia vs Mali يوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2025، على أرضية الملاعب القطرية، في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:45 مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويُنتظر أن تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية واسعة من عشاق كرة القدم السعودية والعربية، لما تحمله من أهمية كبيرة في مشوار الأخضر بالبطولة.

القنوات الناقلة:

تنقل شبكة "بي إن سبورتس" (beIN Sports) اللقاء عبر قناتها المفتوحة ضمن تغطيتها الشاملة لمنافسات كأس العالم تحت 17 عامًا، كما تبث قناة "الكأس" القطرية المباراة على شاشتها ضمن باقتها الرياضية، ما يتيح للجمهور العربي متابعة الحدث بشكل مجاني.

البث المباشر:

يمكن للجماهير متابعة المباراة مباشرة عبر الإنترنت من خلال خدمة "beIN CONNECT" المخصصة للمشتركين، أو عبر تطبيق "TOD" الذي يتيح مشاهدة اللقاءات بجودة عالية، بالإضافة إلى إمكانية المشاهدة المجانية عبر تطبيق "شوف" التابع لقنوات الكأس القطرية، والذي يوفر تغطية مباشرة وتحليلية للمباراة.

المعلقون وجدول ترتيب المجموعة

يتولى المعلق عبدالله الغامدي مهمة الوصف الصوتي للمباراة عبر قناة "بي إن سبورتس المفتوحة"، بينما يعلّق سمير المعيرفي على اللقاء عبر شاشة "الكأس 3"، في تغطية إعلامية قوية للمواجهة المنتظرة.

ترتيب مجموعة السعودية قبل الجولة الثالثة:

1. النمسا – 6 نقاط من مباراتين



2. مالي – 3 نقاط من مباراتين



3. السعودية – 3 نقاط من مباراتين



4. نيوزيلندا – دون نقاط



سيناريوهات التأهل وحظوظ الأخضر

يدخل المنتخب السعودي اللقاء بأكثر من فرصة للتأهل إلى الدور التالي. فالتعادل مع مالي سيكون كافيًا لبلوغ دور الـ32 رسميًا، سواء كمركز ثانٍ أو ضمن أفضل الثوالث في المجموعات، بينما يمنح الفوز بطاقة عبور مريحة دون الحاجة لأي حسابات إضافية.

أما في حال الخسارة، فلا تزال هناك فرصة قائمة، بشرط ألا يتجاوز الفارق 3 أهداف، إذ قد يتأهل الأخضر برصيد 3 نقاط مثل منتخبي تونس والمغرب، وفق نتائج المجموعات الأخرى.

ويعوّل الجهاز الفني للأخضر على تألق لاعبيه، خاصة الثنائي ثاري سعيد وعبدالعزيز العنزي، إلى جانب صلابة خط الدفاع بقيادة سالم المالكي، في مواجهة منتخب مالي القوي بدنيًا وسريع الإيقاع.



في النهاية، يدخل منتخب السعودية (Saudi Arabia) لقاءه أمام منتخب مالي (Mali) بطموح الانتصار وعيون جماهيره تتجه إلى الدوحة أملًا في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة الكرة السعودية في الفئات السنية، وكتابة فصل جديد من الطموح في كأس العالم للناشئين 2025.