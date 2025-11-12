نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كورة لايف بث مباشر جااااري (0-0) مباراة تونس × موريتانيا مجانًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رابط البث المباشر وموعد مباراة تونس وموريتانيا الودية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية مساء اليوم إلى الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس، حيث يلتقي المنتخب التونسي مع نظيره الموريتاني في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة. تأتي هذه المواجهة في إطار الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتشكل فرصة للمدربين لاختبار قدرات لاعبيهم قبل البطولات الرسمية.

موعد مباراة تونس وموريتانيا الودية 2025

تنطلق صافرة بداية اللقاء اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت تونس وموريتانيا، 7:30 مساءً بتوقيت مصر، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات. ويستضيف الملعب الأولمبي في رادس هذه المواجهة التي ينتظرها الجمهور التونسي بشغف كبير، خاصة بعد تأهل المنتخب رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026.

المنتخب التونسي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد مشوار ناجح في التصفيات، في حين يسعى المنتخب الموريتاني لتقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على استعادة التوازن بعد سلسلة نتائج متفاوتة خلال الأشهر الماضية.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وموريتانيا اليوم

أعلنت قناة الوطنية 1 التونسية عن نقل المباراة مباشرة ومجانًا عبر شاشتها الأرضية والفضائية، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء. وتشمل التغطية استوديو تحليلي يضم عددًا من نجوم الكرة التونسية لتحليل الأداء الفني والخطط التكتيكية.

حتى الآن، لم تعلن أي قناة عربية أخرى عن امتلاك حقوق بث اللقاء، ما يجعل الوطنية التونسية هي المصدر الوحيد لمتابعة المواجهة. ويمكن للجماهير أيضًا متابعة المباراة عبر البث المباشر على الإنترنت من خلال بعض المنصات الرياضية المتخصصة.

استعدادات منتخب تونس قبل اللقاء

يقود المدرب سامي الطرابلسي المنتخب التونسي في هذه المواجهة، ويهدف إلى تجربة عدد من اللاعبين الجدد ورفع معدل الانسجام داخل الفريق قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

يركز الجهاز الفني على تطوير الجانب الهجومي للفريق بعد الملاحظات التي ظهرت في المباريات الأخيرة، كما يسعى إلى تحسين الاستحواذ على الكرة والتمركز الدفاعي.

ويعد اللقاء فرصة لاكتشاف عناصر جديدة يمكن الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ازدحام جدول المنتخب التونسي بالمنافسات الرسمية والقارية.

طموحات منتخب موريتانيا في المباراة

في المقابل، يدخل المنتخب الموريتاني المواجهة بقيادة مدربه الوطني الذي يسعى لتحسين الصورة بعد الأداء غير المستقر في الفترة الأخيرة.

يركز الجهاز الفني الموريتاني على تجربة مجموعة من اللاعبين الشباب إلى جانب العناصر ذات الخبرة، بهدف بناء فريق متكامل قادر على المنافسة في التصفيات المقبلة.

تولي إدارة المنتخب أهمية خاصة لهذه المواجهة أمام أحد أبرز المنتخبات العربية، معتبرة أن مواجهة تونس تشكل اختبارًا قويًا لقياس مدى تطور الفريق.

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس أمام موريتانيا

من المتوقع أن يبدأ المنتخب التونسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

أيمن دحمان خط الدفاع: يان فاليري – ديلان برون – منتصر الطالبي – علي العابدي

يان فاليري – ديلان برون – منتصر الطالبي – علي العابدي خط الوسط: فرجاني ساسي – إلياس السخيري – حنبعل المجبري

فرجاني ساسي – إلياس السخيري – حنبعل المجبري خط الهجوم: إلياس سعد – حازم مستوري – سبستيان تونكتي

يُتوقع أن تشهد المباراة مشاركة عدد من البدلاء في الشوط الثاني لإعطائهم فرصة إثبات الذات، خصوصًا اللاعبين الذين تم استدعاؤهم حديثًا إلى صفوف المنتخب.

التشكيل المتوقع لمنتخب موريتانيا

من المرجح أن يعتمد المنتخب الموريتاني على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: ناموري ديوب

ناموري ديوب خط الدفاع: عمر كامارا – ديالو جيدي – عبد الله محمود – با عبد الرحمن

عمر كامارا – ديالو جيدي – عبد الله محمود – با عبد الرحمن خط الوسط: خاسا كامارا – محمد يالي – أبو بكر كمارا

خاسا كامارا – محمد يالي – أبو بكر كمارا خط الهجوم: إسماعيل ديارا – أداما با – أبوبكر ندياي

هذا التشكيل يوازن بين القوة الدفاعية والسرعة في التحول الهجومي، مع الاعتماد على الأطراف في بناء الهجمات السريعة.

تاريخ مواجهات تونس وموريتانيا

شهدت اللقاءات السابقة بين المنتخبين تفوقًا واضحًا للمنتخب التونسي، حيث التقى الفريقان في أكثر من 10 مناسبات رسمية وودية، فاز فيها نسور قرطاج في أغلبها، مقابل انتصار وحيد لموريتانيا وعدة تعادلات.

أبرز مواجهاتهم كانت في تصفيات كأس العالم 2022، حيث حقق المنتخب التونسي الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة وتعادل إيابًا في نواكشوط دون أهداف.

أهمية المباراة للمنتخبين

هذه المباراة تشكل فرصة مهمة للمنتخبين قبل استئناف تصفيات كأس العالم وبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

بالنسبة للمنتخب التونسي، تمثل المباراة اختبارًا عمليًا لتطبيق أفكار المدرب الفنية وتقييم جاهزية اللاعبين الجدد.

أما المنتخب الموريتاني، فيسعى من خلالها إلى بناء الانسجام وتطوير الأداء التكتيكي قبل الاستحقاقات القادمة.

الجهازان الفنيان يعتبران اللقاء محطة أساسية في التحضير للمرحلة المقبلة، خصوصًا أن أغلب المنتخبات العربية تستغل فترة التوقف الدولي لتجربة الخطط الجديدة وتصحيح الأخطاء الفنية.

توقعات الجماهير

تنتظر الجماهير التونسية أداءً قويًا من نسور قرطاج بعد الأداء المميز في المباريات الأخيرة، فيما تأمل الجماهير الموريتانية في مفاجأة إيجابية تعيد الثقة إلى الفريق.

على مواقع التواصل الاجتماعي، تصدر وسم #تونس_موريتانيا الترند في عدة دول عربية، حيث تباينت التوقعات بين فوز تونس بنتيجة مريحة أو تعادل إيجابي يمنح الفريقين دفعة معنوية قبل المنافسات الرسمية.

بث مباشر مباراة تونس وموريتانيا

يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة الوطنية 1 أو من خلال البث المباشر المتاح على بعض المواقع الرياضية.

رابط البث المباشر للمباراة متاح عبر:



ويبدأ البث قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة لتغطية أجواء ما قبل اللقاء، مع عرض لقطات من تدريبات المنتخبين وتصريحات المدربين.

مباراة تونس وموريتانيا الودية اليوم تمثل محطة مهمة لكلا المنتخبين قبل دخول غمار المنافسات القارية والعالمية المقبلة، وسط متابعة جماهيرية كبيرة في العالم العربي، لما تحمله من طابع تنافسي واستعدادي قوي.