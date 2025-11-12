نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالبث المباشر مجانًا جااري (0-0) مباراة تونس × موريتانيا حصريآ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رابط البث المباشر وموعد مباراة تونس وموريتانيا الودية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تقام اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 مباراة ودية تجمع بين منتخبي تونس وموريتانيا على أرضية الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس، ضمن استعدادات المنتخبين للمنافسات المقبلة في أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

موعد مباراة تونس وموريتانيا اليوم

تنطلق صافرة البداية في:

6:30 مساءً بتوقيت تونس وموريتانيا

7:30 مساءً بتوقيت القاهرة

8:30 مساءً بتوقيت السعودية وقطر

9:30 مساءً بتوقيت الإمارات

المواجهة تمثل فرصة للمنتخبين لاختبار الجاهزية الفنية والبدنية قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة، خاصة بعد تأهل تونس رسميًا إلى كأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وموريتانيا

تُبث المباراة مباشرة عبر قناة الوطنية 1 التونسية المفتوحة، التي تقدم تغطية شاملة تتضمن التحليل الفني قبل وبعد اللقاء، مع تصريحات حصرية للمدربين واللاعبين.

حتى الآن، لم تعلن أي قناة عربية أخرى عن نقل اللقاء.

التحضيرات الفنية قبل اللقاء

يخوض المنتخب التونسي اللقاء بقيادة المدرب سامي الطرابلسي، الذي يسعى لمنح الفرصة لعدد من الوجوه الجديدة واختبار مستوى الانسجام بين اللاعبين قبل خوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

المدرب ركز خلال التدريبات الأخيرة على رفع الكفاءة البدنية وتطوير التمركز الدفاعي مع تعزيز الفاعلية الهجومية.

في المقابل، يدخل منتخب موريتانيا المباراة برغبة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام نسور قرطاج، بعد سلسلة من النتائج غير المستقرة مؤخرًا.

المدرب الموريتاني يهدف إلى المزج بين الخبرة والشباب لبناء فريق متوازن قادر على المنافسة القارية.

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس أمام موريتانيا اليوم

حراسة المرمى: أيمن دحمان

أيمن دحمان خط الدفاع: يان فاليري – ديلان برون – منتصر الطالبي – علي العابدي

يان فاليري – ديلان برون – منتصر الطالبي – علي العابدي خط الوسط: فرجاني ساسي – إلياس السخيري – حنبعل المجبري

فرجاني ساسي – إلياس السخيري – حنبعل المجبري خط الهجوم: إلياس سعد – حازم مستوري – سبستيان تونكتي

أهمية المباراة

تعد المباراة تجربة فنية مهمة لـ نسور قرطاج لاختبار الخطط الجديدة قبل خوض المنافسات الإفريقية المقبلة، كما تمنح المنتخب الموريتاني فرصة لتحسين الأداء واستعادة الثقة بعد فترة من التراجع.

اللقاء يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة في العالم العربي نظرًا لأهمية المنتخبين في الساحة الإفريقية.

رابط البث المباشر لمباراة تونس وموريتانيا

يمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر موقع بوابة دوت الخليج الرياضي، أو من خلال البث المباشر لقناة الوطنية 1 التونسية على الأقمار الصناعية.