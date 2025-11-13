نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الشباب والرياضة: التفتيش على نادي الزمالك إجراء روتيني ولن نجمد مجلس حسين لبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن اللجنة المشكلة من الجهة الإدارية بالجيزة والتي حضرت اليوم إلى مقر نادي الزمالك، مهمتها فحص ومراجعة التقارير المالية والإدارية.

وأضاف محمد الشاذلي في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور:"دور وزارة الشباب والرياضة يتمثل في الرقابة المالية والإدارية وهو ما يتحقق من خلال لجان التفتيش على كافة الهيئات الرياضية من أندية واتحادات".

وتابع:"لجان التفتيش لا تستهدف نادي الزمالك، لكن هذا إجراء روتيني ودوري، واللجان ستحضر إلى كافة الأندية على مستوى الجمهورية وأبرزها قطبي الكرة المصرية".

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، على أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب مستمر في إدارة شؤون القلعة البيضاء، ولن يتم تجميده أو إحالته للنيابة العامة كما يتردد.