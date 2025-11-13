نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتروجيت: الأهلي مهتم بضم حامد حمدان..وإذا كانت رغبته الأحمر لن نقف أمامه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد أيمن المشرف على الكرة بنادي بتروجيت، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب حامد حمدان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أيمن خلال تصريحاته في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور،: “هناك اهتمام كبير جدًا من الأهلي بضم حامد حمدان في يناير، ولكن نادي بتروجيت ينظر في المقام الأول إلى الاستفادة المالية من رحيل اللاعب لأي نادٍ".

وأضاف: “حال تقدم الأهلي بعرض رسمي بقيمة مالية أعلى من عرض الزمالك، سيكون من الصعب تغيير الاتفاق الحالي مع القلعة البيضاء، خاصة وأن المفاوضات مع الزمالك قطعت شوطًا كبيرًا".

وأوضح المشرف على الكرة ببتروجيت: “إذا كانت رغبة حامد حمدان هي الانضمام إلى الأهلي، بالتأكيد لن نقف أمام رغبة اللاعب".

وكشف أيمن أيضًا أن اللاعب كان قد تلقى عرضًا من نادي قطر القطري في بداية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن حمدان انقطع عن تدريبات بتروجيت في نهاية الميركاتو الصيفي الماضي من أجل إتمام انتقاله إلى الزمالك.