اختبار طبي لثنائي الأهلي قبل العودة للتدريبات الجماعية

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن الثنائي أشرف داري وحسين الشحات لاعبا الأهلي يخضعا لاختبارات طبية قبل عودة الفريق للتدريبات الجماعية.

وتابع الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن أشرف داري أقرب من حسين الشحات للعودة للتدريبات الجماعية.

واختتم الغندور، أن الشحات يحتاج إلى أسبوعين إلى ٣ للعودة للتدريبات الجماعية قبل أن يخضع لتدريبات بدنية لمدة أسبوع للعودة للمباريات.