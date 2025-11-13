الرياضة

اختبار طبي لثنائي الأهلي قبل العودة للتدريبات الجماعية

0 نشر
0 تبليغ

اختبار طبي لثنائي الأهلي قبل العودة للتدريبات الجماعية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبار طبي لثنائي قبل العودة للتدريبات الجماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن  الثنائي أشرف داري وحسين الشحات لاعبا الأهلي يخضعا لاختبارات طبية قبل عودة الفريق للتدريبات الجماعية. 

وتابع الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن أشرف داري أقرب من حسين الشحات للعودة للتدريبات الجماعية. 

واختتم الغندور، أن الشحات يحتاج إلى أسبوعين إلى ٣ للعودة للتدريبات الجماعية قبل أن يخضع لتدريبات بدنية لمدة أسبوع للعودة للمباريات.

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا