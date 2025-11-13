نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الأهلي يحيل ملف عقوبات السوبر إلى الشؤون القانونية لدراسة الموقف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي قررت إحالة ملف العقوبات الصادرة بشأن نهائي كأس السوبر المصري، التي أعلن عنها الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، إلى الشؤون القانونية لدراسة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأوضح المصدر، أن الأهلي يرفض التعليق على العقوبات في الوقت الراهن، مؤكدًا أن الأمر يخضع للمسار القانوني بالكامل، وأن أي خطوة سيتم اتخاذها ستكون من خلال القنوات الرسمية داخل النادي.

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تهدف إلى فحص القرار بشكل شامل وتحديد التحركات القانونية المناسبة للتعامل مع ما ورد فيه من بنود.

واختتم مشددًا على أن النادي الأهلي يحرص دائمًا على احترام اللوائح والقوانين، ويتعامل مع مثل هذه المواقف بطريقة مؤسسية تحفظ حقوقه كاملة دون الانسياق وراء ردود الأفعال.