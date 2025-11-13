نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نيجريا ضد الجابون في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب نيجيريا نظيره الجابوني اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر الحالي في لقاء حاسم بينهم بستاد مولاي الحسن ضمن منافسات ملحق دور نصف النهائي من تصفيات إفريقيا لكأس العالم.

موعد مباراة نيجيريا ضد الجابون

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة نيجيريا والجابون مساء الخميس في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا والجابون

تردد قناة mbc action

القمر: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.