نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي خارج مواجهة فرنسا وأذربيجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الجمعة أن قائد المنتخب كيليان مبابي سيغيب عن المباراة الأخيرة في تصفيات كأس العالم أمام أذربيجان يوم الأحد المقبل بسبب مشكلة في الكاحل، وذلك بعد يوم واحد من ضمان التأهل إلى النهائيات العام المقبل.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان: «مبابي لا يزال يعاني من التهاب في الكاحل الأيمن، وهو ما يتطلب مزيدًا من الفحوصات. سيخضع لفحوص اليوم في مدريد».

وسجل المهاجم (26 عامًا) هدفين وقدم تمريرة حاسمة خلال الفوز 4-صفر على أوكرانيا الخميس، وهو الانتصار الذي ضمن لفرنسا التأهل إلى كأس العالم 2026.

وستفتقد فرنسا جهود مانو كوني لاعب روما للإيقاف بعد حصوله على إنذار أمام أوكرانيا، إضافة إلى إدواردو كامافينغا لاعب وسط ريال مدريد، الذي يعاني من «شد في عضلات الفخذ الخلفية اليسرى»، وهي الإصابة التي أدت أيضًا إلى غيابه عن مواجهة الخميس.