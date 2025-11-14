نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بيراميدز يواصل تأهيله في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل جناح نادي بيراميدز الدولي مصطفى فتحي برنامجه التأهيلي في مدينة دبي بالإمارات، من أجل تجهيزه للعودة بعد الإصابة التي يعاني منها بمزق في العضلة الخلفية،

ويتواجد مصطفى فتحي حاليا في دبي حيث سافر مع بعثة بيراميدز إلى الإمارات وقت سفرها لخوض السوبر المصري، ويستمر برنامجه التأهيلي بأحد المراكز الرياضية في دبي حتى يوم ٢٢ نوفمبر الجاري، على أن يعود بعدها لبدء المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي في القاهرة.

وكانت إدارة نادي بيراميدز قررت سفر مصطفى فتحي إلى دبي لخوض برنامج تأهيلي مدته ثلاثة أسابيع من أجل مساعدته على العودة سريعا للملاعب من إصابة الخلفية، في ظل حاجة الفريق لجهوده مع الارتباطات العديدة محليا وقاريا ودوليا خلال المرحلة المقبلة.

