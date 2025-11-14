نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر القادمة عقب الهزيمة أمام أوزبكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الوطني حسام حسن، الهزيمة على يد نظيره منتخب أوزبكستان، بهدفين دون رد، ضمن منافسات بطولة كأس العين الودية.

موعد مباراة مصر القادمة في كأس العين الودية

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره المنتخب الجزائري، يوم 17 نوفمبر الجاري الموافق الإثنين المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة؛ والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الجزائر في كأس العين الودية

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أون سبورتس، هي المسئولة عن إذاعة مباريات منتخب مصر الودية في الإمارات، وستنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة on sport 1.

