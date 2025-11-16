نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كمال درويش: محمد صبري اتفق معي على الظهور في البرنامج..ورحيله صدمة كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن كواليس اتفاقه مع الراحل محمد صبري للظهور معه في برنامجه على قناة النادي.

وقال درويش في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "تحدثت مع محمد صبري قبل أيام واتفقت معه على الظهور في برنامج زملكاوي اليوم السبت ولكنه رحل قبل أن يكون متواجد معي في الحلقة وهذا تسبب في صدمة كبيرة لي".

وأضاف: "محمد صبري كان عاشق لنادي الزمالك وذكراه ستبقى في قلوبنا، وهو مثل جماهير الدرجة الثالثة وكان من المقاتلين داخل الملعب".

وأوضح: "محمد صبري تربى داخل نادي الزمالك وكان يعيش في سكن النادي، وهو كان لاعب كبير وتأثرت برحيله".