نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت عبد الهادي عن "نعش" محمد صبري: كان خفيف ومتعبش حد فينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مدحت عبد الهادي نجم الزمالك السابق عن لحظات تشييع جثمان الراحل محمد صبري نجم الزمالك السابق.

وقال عبد الهادي في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: نعش الراحل محمد صبري كان خفيف ولم يتعب اي احد من الذين كانوا يحملونه.

واضاف: كل واحد له ظروفه ولا أريد ان اعلق عن غياب مجلس إدارة نادي الزمالك فكل شخص وله ظروفه الحياتية والشخصية

وأردف: اللي حصل واللي بيحصل يستلهله محمد صبري، وربنا يغفرله ويسامحه وبكره، كل واحد وبيكون عنده ظروفه بخصوص زيارته

واكمل: بعد ماتش السوبر اخر كلام كان زعلان جدا عشان خسر البطولة.، احنا موجودين محدش بيتكلم عننا ولا بيطلبوا مننا اي شئ