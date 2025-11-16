نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبدالجليل: عامل السن قصر على مستوى محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن تراجع مستوى محمد صلاح في الفترة الأخيرة بسبب عامل السن

وقال محمد عبد الجليل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: كرة القدم والسن له احكامه وما قدمه محمد صلاح مع ليفربول ومنتخب مصر ليس قليل

واضاف: بكل تأكيد ان كبر سن محمد صلاح عامل مؤثر في تراجع مستواه في الفترة الأخيرة مع منتخب مصر ومع فريق ليفربول الإنجليزي

وتابع: رغم كبر السن إلا أنا محمد صلاح من اهم اللاعبين سواء في صفوف ليفربول الإنجليزي أو منتخب مصر والجميع يعمل له الف حساب