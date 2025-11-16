نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البث المباشر لمباراة نيجيريا والكونغو الديمقراطية.. قمة نارية لحسم بطاقة الملحق العالمي لمونديال 2026 في المقال التالي

البث المباشر لمباراة نيجيريا والكونغو الديمقراطية.. قمة نارية لحسم بطاقة الملحق العالمي لمونديال 2026.. في مواجهة تحمل طابعًا مصيريًا ويترقبها عشاق كرة القدم في القارة السمراء، يلتقي منتخب نيجيريا مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية على أرضية ملعب مولاي الحسن في العاصمة المغربية الرباط، ضمن نهائي ملحق إفريقيا المؤهل لبطولة كأس العالم 2026. وتأتي هذه المباراة المرتقبة مساء اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وسط أجواء من الترقب والتحدي بين المنتخبين الساعيين لقطع خطوة جديدة نحو الحلم العالمي.



مسار نيجيريا والكونغو نحو النهائي

تأهل المنتخب النيجيري إلى هذه المباراة الحاسمة بعد انتصار كبير ومقنع على منتخب الجابون في نصف النهائي بنتيجة 4-1، حيث قدم النسور أداءً هجوميًا قويًا أكد جاهزيتهم للمنافسة حتى اللحظة الأخيرة. وبالمقابل، خاض المنتخب الكونغولي نصف نهائي شاقًا أمام المنتخب الكاميروني، ونجح في خطف الفوز بهدف قاتل في الثواني الأخيرة، ليثبت «الفهود» قدرتهم على الصمود والتقدم في الأوقات الحرجة.

ويُعد وصول المنتخبين إلى هذا الدور تتويجًا لرحلة طويلة من التصفيات القارية، وهو ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا عاليًا، خصوصًا أن بطاقة التأهل للملحق العالمي أصبحت على بُعد خطوة واحدة فقط.



ما ينتظر الفائز في المرحلة المقبلة

الفائز من مواجهة الليلة سيحجز مقعده في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، والذي سيُقام في مارس المقبل خلال فترة التوقف الدولي الممتدة من 23 حتى 31 مارس 2026. ويشارك في هذا الملحق ستة منتخبات، بواقع منتخبين من منطقة الكونكاكاف، ومنتخب واحد من كل من آسيا، إفريقيا، أمريكا الجنوبية، واتحاد أوقيانوسيا.

وتُقام مباريات الملحق بنظام المواجهة المباشرة، حيث يتأهل منتخبان فقط إلى النهائيات التي تُنظم صيف عام 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وبذلك، فإن الفوز في مباراة الليلة لا يعني مجرد تأهل عابر، بل يمثل فرصة ذهبية للاقتراب من أكبر بطولة كروية في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن طرفي اللقاء يملكان تاريخًا كبيرًا على الساحة الإفريقية، مما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل رغبة كل منتخب في كتابة فصل جديد في تاريخه الكروي وبلوغ المونديال.

مباراة الليلة ليست مجرد لقاء كروي، بل «نهائي مصيري» يحمل آمال جماهير عريضة تطمح لرؤية منتخباتها ضمن كوكبة المشاركين في كأس العالم 2026.