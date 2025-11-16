نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرتغال ضد أرمينيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تختتم التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بمباراة مهمة تجمع بين منتخب البرتغال ونظيره الأرميني، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ملعب "إل دراجاو".

ويفتقد المنتخب البرتغالي في هذه المواجهة نجمه كريستيانو رونالدو، الذي يغيب بعد طرده في اللقاء الأخير أمام أيرلندا. ويُعد غياب رونالدو ضربة قوية للفريق في هذه المرحلة الحاسمة من التصفيات.

ورغم ذلك، يدخل المنتخب البرتغالي المباراة وهو متصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، ويبحث عن تحقيق الفوز لضمان التأهل المباشر إلى نهائيات المونديال، مستفيدًا من حالة الاستقرار الفني والأداء القوي الذي يقدمه خلال مشواره في التصفيات.

في المقابل، يخوض منتخب أرمينيا المواجهة وهو يحتل المركز الرابع في المجموعة برصيد 3 نقاط فقط، بعد سلسلة من النتائج التي لم ترتق لطموحات جماهيره، ليخرج رسميًا من سباق التأهل.

ورغم ابتعاده عن المنافسة، يسعى المنتخب الأرميني لتقديم أداء مشرف أمام أحد أقوى منتخبات القارة. ويركز المدرب خواكين كاباروس على الانضباط الدفاعي والاعتماد على الهجمات السريعة، أملًا في إرباك البرتغال وتقديم ظهور قوي في ختام مشواره بالتصفيات.

موعد مباراة البرتغال وأرمينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

تقام المباراة يوم الأحد 16 نوفمبر 2025 على ستاد "إل دراجاو"، وتنطلق صافرة البداية عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت السعودية، والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة البرتغال وأرمينيا

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المنتظر نقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1.

