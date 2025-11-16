نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود حسن تريزيجيه: الانضباط والاحترام أساس تكوين شخصية لاعب الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ محمود حسن تريزيجيه، نجم الأهلي، ظهوره الإعلامي في برنامج "الكورة مع فايق" بتقديم خالص التعازي في وفاة نجم الزمالك السابق محمد صبري، مؤكدًا أن الوسط الرياضي فقد أحد رموزه صاحب الأخلاق العالية، وأن رحيله شكل صدمة للجميع.

وتحدث تريزيجيه عن بدايته داخل أسوار النادي الأهلي، موضحًا أنه تربّى منذ الصغر على تحمل المسؤولية في كل موقف، سواء داخل الملعب أو خارجه، مؤكدًا أن روح الانضباط والالتزام جزء لا يتجزأ من ثقافة الأهلي.

واستعاد اللاعب كواليس ركلة الجزاء الشهيرة أمام الزمالك في الدوري، مؤكدًا أنه كان المسدد الأول المتفق عليه داخل الفريق، وأن زملاءه دعموا قراره. وأضاف أن اللحظة كانت دقيقة على المستوى النفسي، لكنه شعر بثقة كبيرة في قدرته على التسجيل.

وكشف لفتة إنسانية من المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك السابق، الذي قال له قبل التسديد: "ربنا يعينك يا خويا"، معتبرًا أن هذا التصرف يعكس الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين اللاعبين مهما كانت المنافسة.

وأكد تريزيجيه أنه يدخل كل مباراة وهو يشعر بأنه يحمل آمال جماهير الأهلي، موضحًا: "أنا بنزل الماتشات شايل حمل الناس"، وأن هذا الشعور يمنحه دافعًا إضافيًا لتقديم الأفضل دائمًا.

وأشار النجم الدولي إلى أن عودته من الاحتراف الخارجي جاءت بهدف تحقيق المزيد من البطولات مع الأهلي، وأنه يتعامل مع كل مباراة كأنها نهائي أو مواجهة أمام فريق كبير، لأن الأهلي دائمًا يسعى للفوز وتحقيق الانتصارات.