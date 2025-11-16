نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة أرمينيا.. رونالدو يغيب للايقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار إلى ملعب "إل دراجاو" حيث يستضيف منتخب البرتغال نظيره الأرميني في مواجهة مرتقبة ضمن ختام التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026. وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للفريق البرتغالي الذي يطمح إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في هذه المرحلة الحاسمة.

ويغيب النجم كريستيانو رونالدو عن قائمة البرتغال في هذه المباراة، بعد طرده في اللقاء الماضي أمام أيرلندا، وهو ما يمثل خسارة مؤثرة للمنتخب في هذا التوقيت. ورغم هذا الغياب، يدخل المنتخب البرتغالي اللقاء وهو في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويطمح إلى تحقيق الانتصار لضمان حسم بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال.

في المقابل، يخوض منتخب أرمينيا المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 3 نقاط فقط، بعدما قدم سلسلة من النتائج غير الموفقة التي أبعدته تمامًا عن سباق التأهل.

ورغم خروجه من المنافسة، يطمح المنتخب الأرميني في تقديم عرض قوي أمام البرتغال، مع اعتماد المدرب خواكين كاباروس على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة لمحاولة إحراج أصحاب الأرض في الجولة الختامية من التصفيات.

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال أمام أرمينيا

▪︎حراسة المرمى: دييجو كوستا.

▪︎خط الدفاع: كانسيلو، دياز، إيناسيو، دالوت.

▪︎خط الوسط: جواو نيفيش، روبن نيفيز، فيتينيا.

▪︎خط الهجوم: برناردو سيلفا، رافائيل لياو، جواو فيليكس.

موعد مباراة البرتغال وأرمينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

تقام المباراة يوم الأحد 16 نوفمبر 2025 على ستاد "إل دراجاو"، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت السعودية، والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة البرتغال وأرمينيا

تحظى شبكة بي إن سبورتس بحقوق بث مواجهات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1.