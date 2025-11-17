نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذكريات لا تُنسى.. جمال حمزة يكشف أسرار علاقته بالراحل محمد صبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، بخصال الراحل محمد صبري، مؤكدًا أن وفاته شكلت صدمة كبيرة داخل الوسط الرياضي، لما كان يتمتع به من أخلاق رفيعة وحب وإخلاص لنادي الزمالك.

وقال حمزة، خلال ظهوره في برنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبوالعلا على شاشة قناة نادي الزمالك، إن صبري كان نموذجًا للاعب المحب لناديه، مضيفًا: "محمد صبري دفع ثمن حماسه الكبير للزمالك، وتعرض للإيقاف لمدة عام كامل، رغم أنه كان لاعبًا هادئًا ومتواضعًا".

وتابع: "أول مباراة لي مع الفريق الأول كنت في نفس الغرفة مع محمد صبري، وكنت أشعر بسعادة كبيرة لأنه نجم كبير وقدوة داخل الفريق".

وشهد عزاء الراحل، الذي أُقيم مساء الأحد في مسجد الحامدية الشاذلية، حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتقديم واجب العزاء لأسرة صبري ومجلس إدارة الزمالك وعدد كبير من رموز القلعة البيضاء.

وكان محمد صبري قد وافته المنية صباح الجمعة الماضية إثر أزمة صحية مفاجئة أثناء قيادته لسيارته، لتعلن إدارة نادي الزمالك الحداد لمدة ثلاثة أيام حدادًا على رحيل أحد أبرز نجومه السابقين.

ويواصل الوسط الرياضي نعي الراحل واستعادة ذكرياته داخل المستطيل الأخضر، لما كان يتمتع به من روح قتالية وشخصية محبوبة بين زملائه وجماهير النادي.

رحيل محمد صبري لا يمثل خسارة للزمالك فقط، بل للكرة المصرية بأكملها؛ فقد غادر لاعب حمل قيم الانتماء والالتزام داخل الملعب وخارجه. وبين كلمات رفاقه ودموع محبيه، يظل صبري حاضرًا في الذاكرة كواحد من أكثر نجوم جيله إخلاصًا وعطاءً، تاركًا إرثًا يخلده تاريخ القلعة البيضاء.