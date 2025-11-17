سينر يحتفظ بلقب "ختامية التنس"توج الإيطالي يانيك سينر المصنف الثاني عالميا بلقب البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس للعام الثاني تواليا بفوزه على غريمه الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا بمجموعتين دون رد يوم الأحد في مدينة تورينو الإيطالية.

واللقب هو الـ 24 للإيطالي في بطولات رابطة محترفي التنس (ATP)، بما في ذلك أربعة ألقاب كبرى (غراند سلام). وتشمل هذه الألقاب الكبرى فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة مرتين عامي 2024 و2025 وبطولة أمريكا المفتوحة عام 2024 وبطولة ويمبلدون عام 2025.

من جانبه يملك كارلوس ألكاراز (24 لقبًا) في مسيرته الاحترافية في فردي الرجال، منها ستة ألقاب في البطولات الكبرى (غراند سلام)، وفاز ألكاراز بثمانية ألقاب في عام 2025 وحده، بما في ذلك اثنتان من البطولات الكبرى وثلاث من بطولات الماسترز 1000 نقطة وتضمنت ألقابه في عام 2025 الفوز ببطولتي رولان غاروس وأمريكا المفتوحة.

وبعد بلوغه النهائي الحادي عشر له هذا العام، وهو الرقم الأكبر في الجولة، أصبح ألكاراز أول إسباني يصل إلى نهائي هذا الحدث المرموق لنهاية العام، منذ رافائيل نادال في 2013.

وسيطر المصنفان الأول والثاني عالمياً على ألقاب 2025، واقتسما البطولات الأربع الكبرى، وحصدا 13 لقباً بينهما، منها أربعة ألقاب ماسترز فئة 1000 نقطة.

وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها المصنفان الأول والثاني، في نهائي البطولة الختامية، وكذلك أول نهائي يصل إليه الطرفان دون أي هزيمة، منذ مواجهة أندي موراي ونوفاك ديوكوفيتش في 2016.

وبعد نهائي اليوم يتقدم ألكاراز (4 ـ 2) في سجل المواجهات المباشرة هذا الموسم ضد سينر (10- 6 إجمالاً).