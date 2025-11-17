البرتغال إلى نهائيات كأس العالمتأهل منتخب البرتغال إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة السابعة تواليًا والتاسعة في تاريخه، بعد تفوقه على المنتخب الأرميني بنتيجة (9 - 1)، يوم الأحد ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل أهداف منتخب البرتغال كل من ريناتو فيغا في الدقيقة السابعة، وغونسالو راموش في الدقيقة 28، وجواو نيفيش ثلاثة أهداف في الدقائق 30 و42 و81 وبرونو فرنانديش ثلاثة أهداف في الدقائق 45+3 و72 من ركلتي جزاء والدقيقة 52، وفرانسيسكو كونسيساو في الدقيقة 90+2، في حين سجل هدف منتخب أرمينيا الوحيد اللاعب إدوارد سبيرتسيان في الدقيقة 18.

ويعد هذا الفوز هو الأكبر في تاريخ منتخب البرتغال بتصفيات كأس العالم.

ورفع منتخب البرتغال رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، في حين استمر منتخب أرمنيا برصيد 3 نقاط في المركز الرابع.

وتأهل منتخب البرتغال عبر هذه المجموعة بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في حين نال منتخب إيرلندا بطاقة التأهل إلى الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.