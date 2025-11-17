نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر vs الجزائر.. صدام ناري وودية مشتعلة على استاد القاهرة استعدادًا لكأس العرب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مصر vs الجزائر.. صدام ناري وودية مشتعلة على استاد القاهرة استعدادًا لكأس العرب 2025

تتجه الأنظار إلى استاد القاهرة الدولي مساء غدٍ الإثنين، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب الجزائر في مواجهة ودية من العيار الثقيل Egypt vs Algeria، رغم عدم كونها ضمن منافسات رسمية، إلا أنها تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا بين المنتخبين، خاصة أنها تأتي قبل انطلاق بطولة كأس العرب 2025 في قطر. هذه المباراة تمثل اختبارًا مهمًا للجهازين الفنيين لقياس جاهزية اللاعبين والوقوف على الشكل الفني والخططي قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية.

وتزداد عمليات البحث حول معلق مباراة مصر والجزائر والقناة الناقلة للمباراة، حيث تنطلق المواجهة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، في لقاء ودي ثانٍ يجمع الفريقين بعد مواجهة مثيرة قبل أيام حسمها الفراعنة لصالحهم بنتيجة 3 - 2.

كما من المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة ON TIME SPORTS 2 بتعليق محمد عفيفي، في بث مباشر مجاني يخدم الجماهير المصرية والعربية المهتمة بمتابعة المواجهة.

مصر vs الجزائر.. صدام ناري وودية مشتعلة على استاد القاهرة استعدادًا لكأس العرب 2025

حيث شهدت المباراة الأولى بين المنتخبين إثارة كبيرة، حيث تقدم المنتخب الجزائري أولًا، قبل أن يعود منتخب مصر بالتعادل بهدف عن طريق الخطأ، ثم يتبادل الفريقان التسجيل حتى نجح حسام حسن في تسجيل هدف الفوز القاتل بعد تمريرة مميزة من أكرم توفيق، لتنتهي المواجهة بنتيجة 3 – 2 لصالح الفراعنة.

ويسعى المنتخب المصري بقيادة حلمي طولان لتحقيق فوز جديد لتعزيز الثقة بين اللاعبين، خاصة مع مشاركة عناصر جديدة يتم تجهيزها للتصفيات المقبلة وبطولة كأس العرب، ضمن خطة موسعة لتقييم أكبر عدد من اللاعبين في إطار المنافسة.

في المقابل، يدخل منتخب الجزائر اللقاء بدافع الثأر، ومحاولة تصحيح الأخطاء الدفاعية وتحسين الأداء الهجومي بعد خسارة اللقاء الأول، مع اعتماد الجهاز الفني على التجارب التكتيكية قبل خوض البطولة المقبلة.

كما تعد هذه المواجهة فرصة قوية للجماهير لمتابعة مواهب جديدة يتم تجهيزها للمستقبل، كما تمنح الأجهزة الفنية المساحة لتجربة خطط بديلة وتقييم قوة الدكة ومساحات التحول بين الدفاع والهجوم.