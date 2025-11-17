نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل أيقونة الفن الراقي منيرة سنبل عن 86 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فقدت الساحة الفنية المصرية الفنانة القديرة منيرة سنبل عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد حياة حافلة بالعطاء الفني الذي ترك بصمة لا تُنسى في قلوب جمهورها ويعد فيلم "شارع الحب" مع الفنان عبد الحليم حافظ من أبرز أعمالها التي ما زالت محفورة في ذاكرة محبي السينما المصرية الكلاسيكية.

توفيت منيرة سنبل منذ 6 أيام، ولم يُكشف عن تفاصيل أكثر حول وفاتها، إلا أن نبأ رحيلها انتشر سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة من الحزن بين متابعيها ومحبي الفن الراقي.

مسيرة منيرة سنبل

ولدت منيرة سنبل عام 1939 في الإسكندرية، ودرست في الجامعة الأمريكية، وبدأت مسيرتها الفنية بعد تتويجها بلقب ملكة جمال الإسكندرية عام 1956، وكانت قبل ذلك راقصة باليه.

قدمت على مدار مشوارها الفني عدة أعمال مهمة، منها "شياطين الجو" و"ليلة رهيبة"، قبل أن تنسحب من عالم الفن بعد الزواج لتختار حياة خاصة بعيدًا عن الأضواء. ومع ذلك، ظلت شخصيتها وحضورها الراقي في أذهان الجمهور، حتى بعد اعتزالها الطويل، حيث أعاد ظهورها في بعض البرامج التلفزيونية صورة منيرة سنبل إلى الأضواء، لتستعيد الجماهير ذكريات جمالها وأناقتها التي لقبت بـ "هانم الصالونات الجميلة".

إرث خالد

بقي اسم منيرة سنبل حاضرًا كرمز للفن الراقي والجرأة الجمالية في زمنها، لتظل أيقونة لا تُنسى في تاريخ السينما المصرية، وجسرًا بين جمال الماضي وروعة الفن الكلاسيكي.

