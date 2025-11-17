نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجلترا تنهي التصفيات بالعلامة الكاملة بعد فوز جديد على ألبانيا وثنائية هاري كين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتم منتخب إنجلترا مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بفوز مستحق على مضيفه ألبانيا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب طيران ألبانيا.

نتيجة مواجهة إنجلترا وألبانيا في تصفيات كأس العالم

وانطلقت المباراة في السابعة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت الإمارات، وسط سيطرة واضحة للأسود الثلاثة على مجريات اللقاء.

وحافظ المنتخب الإنجليزي على سجله الكامل بعدما أنهى التصفيات برصيد 24 نقطة من 8 مباريات دون استقبال أي هدف، في إنجاز تاريخي يعكس قوة الفريق تحت قيادة توماس توخيل.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 75 بعد ركنية نفذها بوكايو ساكا، فشل حارس ألبانيا في التعامل معها لتسقط أمام هاري كين الذي استغل الخطأ وسدد الكرة بقدمه داخل الشباك ليمنح إنجلترا التقدم.

وفي الدقيقة 83، عاد كين ليضيف الهدف الثاني بعدما قابل عرضية متقنة من ماركوس راشفورد داخل منطقة الجزاء، مسددًا الكرة بنجاح ليؤكد تفوق منتخب بلاده ويواصل تألقه في ختام التصفيات.

أما منتخب ألبانيا، الذي أنهى المشوار في المركز الثاني بـ14 نقطة، فقد اكتفى بمحاولات متقطعة لم تشكل خطورة حقيقية على المرمى الإنجليزي.

وبهذا الانتصار، يختتم منتخب إنجلترا التصفيات بأفضل صورة ممكنة، في رسالة واضحة قبل خوض منافسات كأس العالم المقبلة.

