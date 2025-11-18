نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة العراق × الإمارات Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة العراق والإمارات اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في إياب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026

ترقب كبير من جماهير الكرة العربية لمعرفة موعد مباراة العراق والإمارات اليوم، حيث يستعد المنتخب العراقي بقيادة المدرب جراهام آرنولد لخوض مواجهة مصيرية أمام نظيره الإماراتي، ضمن إياب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026. وتُعد هذه المباراة الفرصة الأخيرة لأسود الرافدين من أجل التأهل إلى الملحق العالمي، خاصة بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 في أبو ظبي.

موعد مباراة العراق والإمارات اليوم



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مباراة العراق ضد الإمارات ستقام مساء اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 على ملعب مدينة البصرة الدولي، في أجواء جماهيرية مرتقبة.

تنطلق صافرة البداية في:

– 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

– 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

– 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات

وسيحاول المنتخب العراقي استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف بطاقة التأهل، معتمدًا على نجومه وعلى رأسهم الهداف أيمن حسين، الذي يعود للتشكيل الأساسي من جديد بقيادة الهجوم.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات اليوم



تزايدت عمليات البحث عن القنوات الناقلة للمباراة، حيث تنقل شبكة beIN Sports المواجهة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى قنوات الكأس القطرية.

يمكن مشاهدة المباراة عبر:



– قناة beIN Sports HD 2

التردد: 11013

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

مباراة العراق والإمارات

التشكيل المتوقع لمنتخب العراق أمام الإمارات اليوم:



حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: ميرخاس دوسكي – زيد تحسين – حسين حيدر – أكاد هاشم

الوسط: حسين جبار – أمير العماري – إيمار شير

الهجوم: علي جاسم – مهند علي – عمار حسين

مباراة لا تقبل الخطأ بين العراق والإمارات في طريق المونديال

دخل المنتخبان مسار التصفيات بطموحات كبيرة للوصول إلى نهائيات كأس العالم، إلا أن الطريق لم يكن سهلًا، ما أجبرهما إلى خوض هذه المرحلة الفاصلة.

منتخب العراق ظهر بشكل مميز خلال الدور الرابع ونجح في إنهاء مشواره وصيفًا بالمجموعة، متساويًا في عدد النقاط مع المنتخب السعودي الذي ضمن بطاقة التأهل المباشر.

من جهته، وجد منتخب الإمارات نفسه في الملحق الآسيوي الخامس بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته، مما جعله يخوض مواجهة صعبة أمام العراق في مباراتي ذهاب وإياب على أمل الوصول إلى الملحق العالمي.

ومع التعادل في مباراة الذهاب، أصبح الصراع في مواجهة اليوم على أشده، إذ يحتاج كل منتخب إلى الفوز فقط لضمان التأهل. وفي حال استمرار التعادل، ستدخل المواجهة في حسابات الوقت الإضافي وربما ركلات الترجيح