أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر العراق اليوم.. مشاهدة مباراة العراق × الإمارات بث مباشر دون "تشفير" | الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026

تتجه الأنظار، اليوم الثلاثاء، إلى ملعب البصرة الدولي، الذي يستضيف مواجهة نارية بين منتخب العراق ومنتخب الإمارات في إياب الملحق الآسيوي، لحسم هوية المتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

المباراة تمثل يوم الحسم بين الطرفين، خاصة بعد التعادل الإيجابي 1-1 في لقاء الذهاب بالإمارات.

تقام المباراة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة – 7 مساءً بتوقيت مكة – 8 مساءً بتوقيت الإمارات

ويحصل الفائز على بطاقة التأهل للتصفيات العالمية، بمشاركة 6 منتخبات تتنافس على بطاقة العبور للمونديال.

أرقام تاريخية بين العراق والإمارات:



التقى المنتخبان في 32 مباراة بجميع البطولات:

– العراق فاز 11 مرة

– الإمارات فازت 9 مرات

– التعادل حضر في 12 مواجهة

في تصفيات كأس العالم تحديدًا:

7 مباريات

– العراق فاز 3

– الإمارات فازت 2

– تعادلان

– سجل كل منتخب 9 أهداف

القيمة السوقية للمنتخبين:



– قيمة منتخب الإمارات: 55.6 مليون يورو

– قيمة منتخب العراق: 22.8 مليون يورو

أغلى لاعب إماراتي:

فابيو ليما – 6.5 مليون يورو (غائب للإصابة)

أغلى لاعب عراقي:

زيدان إقبال – 4 ملايين يورو – لاعب أوتريخت الهولندي

تاريخ المشاركة في كأس العالم:



كلا المنتخبين يسعى لظهور ثانٍ في المونديال:

– العراق شارك في مونديال 1986 (المكسيك)

– الإمارات شاركت في مونديال 1990 (إيطاليا)

حكم مباراة العراق والإمارات اليوم:



أعلن الاتحاد الآسيوي تعيين طاقم تحكيم ياباني بقيادة:

– يوسوكي أراكي حكمًا رئيسيًا

ومعه:

– ريو هاتانو (مساعد أول)

– هيرويوكي تاتسوكا (مساعد ثانٍ)

– ريوهي أراكي (حكم رابع)

ماذا ينتظر الفائز؟



الفائز من هذه المواجهة ينتقل مباشرة إلى الملحق العالمي، الذي يضم 6 منتخبات تصارع على بطاقة التأهل المونديالية وفق لوائح الفيفا.

مباراة لا تقبل الخطأ بين العراق والإمارات في طريق المونديال

دخل المنتخبان مسار التصفيات بطموحات كبيرة للوصول إلى نهائيات كأس العالم، إلا أن الطريق لم يكن سهلًا، ما أجبرهما إلى خوض هذه المرحلة الفاصلة.

منتخب العراق ظهر بشكل مميز خلال الدور الرابع ونجح في إنهاء مشواره وصيفًا بالمجموعة، متساويًا في عدد النقاط مع المنتخب السعودي الذي ضمن بطاقة التأهل المباشر.

من جهته، وجد منتخب الإمارات نفسه في الملحق الآسيوي الخامس بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته، مما جعله يخوض مواجهة صعبة أمام العراق في مباراتي ذهاب وإياب على أمل الوصول إلى الملحق العالمي.

ومع التعادل في مباراة الذهاب، أصبح الصراع في مواجهة اليوم على أشده، إذ يحتاج كل منتخب إلى الفوز فقط لضمان التأهل. وفي حال استمرار التعادل، ستدخل المواجهة في حسابات الوقت الإضافي وربما ركلات الترجيح