نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بث مباشر: ليلة القرار في البصرة… العراق والإمارات وجهًا لوجه على بطاقة الملحق العالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء كروية مشحونة وترقّب لا يهدأ، يستعد ملعب البصرة الدولي لاحتضان واحدة من أكثر المواجهات إثارة هذا الموسم، عندما يلتقي منتخب العراق بنظيره منتخب الإمارات في إياب ملحق آسيا المؤهل للملحق العالمي المؤدي إلى كأس العالم 2026.

الليلة ليست مجرد مباراة، بل فرصة أخيرة يخوضها المنتخبان للتمسك بخيط الحلم المونديالي قبل أن ينقطع.

التعادل الذي جمعهما في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق أعطى المباراة نكهة خاصة، فالعراق يدخل بثقة جمهوره وأفضليته الفنية، بينما الإمارات تسعى لقلب التوقعات وتأكيد قدرتها على العودة رغم الظروف الصعبة.

قبل الصافرة: ما الذي يجعل المباراة مختلفة؟

المنتخب الإماراتي يعرف أن المهمة ثقيلة، لكن ليست مستحيلة. نقطة الذهاب أبقته في المنافسة، لكنها في الوقت نفسه تركت عبئًا كبيرًا على كاهل لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

أما منتخب العراق، فقد اعتاد أن يكون ندًا قويًا في المباريات الحاسمة، ويدخل مواجهة البصرة مدعومًا بجمهور يعشق اللعبة ويُشعل الأجواء منذ لحظة دخول اللاعبين أرض الملعب.

موعد مباراة العراق والإمارات اليوم

تنطلق المواجهة اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 على ملعب البصرة الدولي في التوقيتات التالية:

6:00 مساءً – بتوقيت القاهرة

7:00 مساءً – بتوقيت السعودية

8:00 مساءً – بتوقيت الإمارات

الفائز الليلة سيحجز موقعه رسميًا في الملحق العالمي مارس 2026، وهو آخر خطوة قبل الوصول إلى مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

القنوات الناقلة للبث المباشر

البث المباشر سيكون حصريًا عبر شبكة beIN SPORTS التي تملك حقوق نقل التصفيات الآسيوية، وذلك من خلال:

قناة beIN SPORTS 2 – بصوت المعلق حسن العيدروس.

تشكيل العراق المتوقع

حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: زيد تسحين – أكام هاشم – حسين حيدر – ميرخاس دوسكي

الوسط: أمير العماري – علي جاسم – إيمار شير – حسين جبار

الهجوم: عمار حسين – مهند علي

تشكيل الإمارات المتوقع

حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: علاء الدين زهير – روبن فيليب – ماركوس ميلوني – لوكاس بيمنتا

الوسط: حارب عبدالله – يحيى نادر – عبدالله رمضان

الهجوم: سلطان عادل – لوان بيريرا – نيكولاس خيمينيز

سيناريو المباراة المتوقع

منطقيًا، سيميل العراق إلى الضغط المبكر واستغلال دعم الجماهير، بينما قد يختار المنتخب الإماراتي اللعب بطريقة أكثر تحفظًا مع الاعتماد على التحول السريع والكرات المباشرة.

المباراة تملك كل مقومات الإثارة: تكافؤ بالأداء، دوافع عالية، وهدف واحد قد يقلب الصورة كلها.