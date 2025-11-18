نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة بلباو.. يامال ورافينيا جاهزان وبيدري في التأهيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد فريق برشلونة إلى تدريباته في المدينة الرياضية خوان جامبر بعد أربعة أيام راحة، استعدادًا لمواجهة أتلتيك بيلباو يوم السبت المقبل ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإسباني، وهي المباراة التي تشهد عودة الفريق إلى ملعب كامب نو.

وكان لامين يامال أبرز الحاضرين في المران، إذ وصل مبكرًا لمواصلة برنامجه العلاجي من آلام العانة التي أبعدته عن الملاعب خلال فترة التوقف الدولي، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في اللقاء. كما ظهر البرازيلي رافينيا في التدريبات بعد تعافيه من إصابة عضلية في الفخذ الخلفي للساق اليمنى، ومن المنتظر أن يعتمد عليه المدرب هانز فليك في تشكيلته سواء كأساسي أو كبديل، بما يساهم في تعزيز القوة الهجومية للفريق.

على الجانب الآخر، لم يكن بيدري جاهزًا للعب، رغم حضوره في المدينة الرياضية لاستكمال برنامجه التأهيلي من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر، ويستهدف الجهاز الفني لحاقه بمباراة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا المقررة في 25 نوفمبر، بعد أن غاب عن مباريات الدوري الأخيرة.

وشهدت التدريبات حضور مارك بيرنال، الذي اكتفى بحصة خفيفة استعدادًا للمشاركة مع منتخب كتالونيا في مباراته الودية أمام فلسطين، فيما واصل جافي تدريباته التأهيلية بعد خضوعه لجراحة في الغضروف الهلالي للركبة اليمنى، وسط توقعات بأن يمتد غيابه لأكثر من شهرين قبل العودة الكاملة للملاعب.

وبهذا الشكل يدخل برشلونة مباراة بيلباو بحالة فنية وطبية أفضل، مع عودة أوراقه الهجومية المؤثرة، بينما يبقى غياب بيدري أبرز علامات الاستفهام قبل المواجهة، في انتظار أن يظهر الفريق بأفضل حالاته على أرض كامب نو ويستعيد قوته قبل المواجهات الأوروبية المقبلة.