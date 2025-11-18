نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: تصريحات حسام حسن وراء الانتقادات التي يتعرض لها.. ولاعبي المنتخب كانوا "خايفين" أمام كاب فيردي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي كريم رمزي على التصريحات التي أدلى بها حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عقب مواجهة كاب فيردي أمس.

وقال كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: "تصريحات حسام حسن هي السبب الحقيقي وراء الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "أتمنى أن يمتنع حسام حسن عن التصريحات عندما يكون غاضبا".

وتابع: "لدينا أزمة في منظومة الكرة في مصر خاصة في اللاعبين ولاعبي منتخب مصر أمس اما كاب فيردي كانوا يشعرون بالرهبة

وأردف: القصة ليست في حسام حسن أو المدرب الأزمة تكمن في المسابقات واللاعبين في كرة القدم المصرية، منتخب مصر لا يملك سوى لاعبين وهم محمد صلاح وعمر مرموش ولا يوجد فريق ينافس باتنين لاعيبة".

واختتم كريم رمزي تصريحاته: "مصطفى محمد اصبح بعيدا عن مستواه وهناك نواقص كثيرة في الكرة المصرية ولن ننافس إلا في حال إصلاح منظومة كرة القدم بالكامل".