نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرنولد خارج الصورة.. وزيارة توخيل قد تعيد رسم المشهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم يكن غياب ترينت ألكساندر أرنولد عن معسكر منتخب إنجلترا مجرد خبر عابر. فبينما احتفل الإنجليز بحسم بطاقة التأهل لكأس العالم 2026، ظل ظلّ الظهير الأيمن يحوم في الخلفية، وكأن شيئًا لم يُحسم بعد. لاعب كان يومًا أحد أعمدة "الأسود الثلاثة"، يجد نفسه الآن خارج الصورة، ومدرب جديد يحاول إعادة رسم ملامح فريق يتجه إلى أكبر بطولة في العالم.

في الوقت الذي غاب فيه أرنولد عن التجمع الدولي الأخير، كانت الصحف الإنجليزية تتحدث عن أسئلة كثيرة لم يجب عليها أحد: لماذا لم ينضم اللاعب؟ وهل تراجع دوره مع ريال مدريد أثر على موقعه في المنتخب؟

كل هذا وضع توماس توخيل، المدير الفني، أمام مشهد لا يريد أن يؤجل التعامل معه.

خطوة مختلفة.. مدرب يسافر بدلًا من أن ينتظر

في تقرير لصحيفة “ديلي ميل”، ظهر اسم توخيل في جملة لم يعتدها جمهور الكرة: يسافر إلى مدريد.

المدرب الألماني يفكر في رحلة قصيرة لكنها تحمل الكثير من المعاني؛ ليس من المعتاد أن يتحرك مدير فني لمنتخب من أجل لاعب واحد، لكن الأمر بالنسبة لتوخيل يبدو أبعد من مجرد زيارة.

يريد أن يجلس مع أرنولد وجها لوجه، وأن يعرف منه مباشرة: هل لا يزال مستعدًا لارتداء القميص الإنجليزي؟

وما الذي يحتاجه ليستعيد بريقه القديم؟

أرنولد.. نجم يبحث عن نفسه

منذ انتقاله إلى ريال مدريد، لم تسر الأمور كما توقعها كثيرون. اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا واجه موسمًا صعبًا، تراجع في المشاركة، وانخفاض في اللياقة، وصوت يتردد داخل النادي بأن اللاعب يحتاج وقتًا ليعود كما كان.

لكن الوقت لا ينتظر أحدًا، والمنتخب أيضًا لا ينتظر.

ما قبل كأس العالم.. كل التفاصيل تصبح مهمة

توخيل يدرك أن المونديال لا يُربح بالخطط وحدها، بل باللاعبين الذين يدخلون البطولة بثقة ووضوح. ولذلك يبدو أن المدرب يريد أن يضع النقاط فوق الحروف مبكرًا: هل أرنولد جزء من الرحلة؟ وما المطلوب ليعود؟ وما الذي يجب تغييره قبل أن تقلع طائرة المنتخب نحو أمريكا وكندا والمكسيك؟

وبين مدرب يسعى لبناء فريق جديد، ولاعب يبحث عن مكانه في هذا الفريق، تبدو زيارة مدريد أقرب إلى فصل جديد في قصة لم تكتمل بعد.