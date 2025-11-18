نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد مباشر: قمة الحسم بين العراق والإمارات في إياب ملحق آسيا المؤهل لكأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ليلة ينتظرها الملايين من عشّاق كرة القدم العربية، تتجه الأنظار نحو ملعب البصرة الدولي حيث تنطلق واحدة من أكثر المواجهات ترقّبًا هذا العام، عندما يستضيف منتخب العراق نظيره منتخب الإمارات في إياب ملحق آسيا المؤهل للملحق العالمي ضمن طريق التأهل إلى كأس العالم 2026. الأجواء مشتعلة قبل البداية، والضغوط تبلغ ذروتها على كلا المنتخبين، لكن الحقيقة الواضحة للجميع هي أن بطاقة العبور لن تذهب إلا لمن ينجح في فرض شخصيته داخل المستطيل الأخضر.

دخل المنتخبان هذه المرحلة بعد مسار متقلب في التصفيات، حمل لحظات قوة وأخرى لم تكتب فيها النهاية السعيدة. وفي مباراة الذهاب على أرض الإمارات، خرج المنتخبان بتعادل صعب 1-1، نتيجة وضعت منتخب العراق في موقف أفضل بحكم امتلاكه أفضلية اللعب وسط جماهيره اليوم، لكنها في الوقت نفسه تدفع الإمارات للقتال بكل ما تملك من أجل قلب الطاولة.

مشهد ما قبل المواجهة

منتخب الإمارات يدخل المباراة وهو يدرك حجم المهمة التي تنتظره؛ التعادل في الذهاب عقد حساباته، والخسارة كانت ستجعل الأمور أكثر صعوبة. ومع ذلك، يملك الأبيض أدواته، وخبرة لاعبيه، وقدرته على العودة في اللحظات الحاسمة، وكلها أمور قد تمنحه فرصة ثمينة لإحياء آماله العالمية.

على الجانب الآخر، يحضر منتخب العراق بروح عالية. الأداء القوي الذي قدمه في المراحل الأخيرة من التصفيات وضعه في موقع المنافس الحقيقي على بطاقة الملحق العالمي، كما أن جمهوره الكبير المنتظر أن يملأ مدرجات البصرة سيضيف دفعة معنوية هائلة قد تصنع الفارق في لحظات التفاصيل الدقيقة.

موعد المباراة وانطلاقتها

تنطلق مباراة العراق والإمارات اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، على أرض ملعب البصرة الدولي في الأوقات التالية:

6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

7:00 مساءً بتوقيت السعودية

8:00 مساءً بتوقيت الإمارات

مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، والفائز منها سيضمن العبور إلى الملحق العالمي في مارس 2026، الخطوة الأخيرة قبل الحلم الأكبر: مونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك

القنوات الناقلة للبث المباشر

شبكة beIN SPORTS تواصل تقديم تغطيتها الحصرية لتصفيات آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيكون البث المباشر للمباراة عبر قناة:

beIN SPORTS 2 – بصوت المعلق حسن العيدروس.

التشكيل المتوقع لمنتخب العراق

حراسة المرمى: جلال حسن

جلال حسن الدفاع: زيد تسحين – أكام هاشم – حسين حيدر – ميرخاس دوسكي

زيد تسحين – أكام هاشم – حسين حيدر – ميرخاس دوسكي الوسط: أمير العماري – علي جاسم – إيمار شير – حسين جبار

أمير العماري – علي جاسم – إيمار شير – حسين جبار الهجوم: عمار حسين – مهند علي

هذه التوليفة تعكس رغبة المنتخب العراقي في فرض السيطرة في خط الوسط والاعتماد على السرعة والاختراق في الثلث الهجومي.

التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات

حراسة المرمى: خالد عيسى

خالد عيسى الدفاع: علاء الدين زهير – روبن فيليب – ماركوس ميلوني – لوكاس بيمنتا

علاء الدين زهير – روبن فيليب – ماركوس ميلوني – لوكاس بيمنتا الوسط: حارب عبدالله – يحيى نادر – عبدالله رمضان

حارب عبدالله – يحيى نادر – عبدالله رمضان الهجوم: سلطان عادل – لوان بيريرا – نيكولاس خيمينيز

الأبيض يُعوّل على تكتيك متوازن، وضغط عالٍ في بعض فترات اللقاء لمحاولة خطف هدف مبكر يربك حسابات أصحاب الأرض.