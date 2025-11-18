نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × أوغندا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو اشتراك" | تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار الجماهير المغربية والعربية، مساء الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، نحو الملعب الكبير بطنجة، حيث يخوض منتخب المغرب مباراة ودية مهمة أمام منتخب أوغندا، ضمن استعدادات "أسود الأطلس" لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب.

المباراة تأتي بعد فوز المغرب على موزمبيق بهدف نظيف، رغم الأداء الذي لم يرضِ الجماهير، ما جعل المدرب وليد الركراكي يبحث عن ظهور أكثر قوة أمام أوغندا.

تشكيلة المغرب ضد أوغندا اليوم.. الركراكي يجري تغييرات قبل كأس أمم إفريقيا

استقر وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، على تشكيل أسود الأطلس لمواجهة أوغندا مساء اليوم الثلاثاء على ملعب طنجة، في ثاني مباريات التوقف الدولي.

كان المنتخب المغربي قد فاز بصعوبة على موزمبيق بنتيجة 1-0، بهدف رائع سجله عز الدين أوناحي، الذي واصل تألقه مع المنتخب.

وتُعد مباراة أوغندا اختبارًا أصعب، كون المنتخب الأوغندي من أبرز المنتخبات الصاعدة في القارة، وقد نافس بقوة على التأهل لكأس العالم، ما يجعل المواجهة محطة مهمة قبل انطلاق أمم إفريقيا بعد شهر.

ورغم الفوز، تعرض الركراكي لانتقادات بسبب الأداء المتواضع، ما دفعه لإجراء بعض التغييرات على التشكيلة، سواء بسبب الإصابات أو الخيارات الفنية.

أبرز الغيابات قبل مباراة أوغندا

نايف أكرد يغيب بسبب الإصابة ويعوضه رومان سايس وجواد الياميق.

عبد الصمد الزلزولي يتعرض لإصابة عضلية ويخضع لفحوص بالرنين المغناطيسي.

تشكيلة المغرب اليوم أمام أوغندا (4-3-3)

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أنس صلاح الدين – رومان سايس – جواد الياميق – محمد الشيبي

الوسط: عز الدين أوناحي – سفيان أمرابط – بلال الخنوس – إبراهيم دياز

الهجوم: أيوب الكعبي – حمزة إيغامان

تنطلق المباراة في الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب، 9 مساء بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب طنجة بعد إعادة افتتاحه استعدادًا لاستضافة مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.

مجموعة المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2025



المغرب يتواجد في المجموعة الأولى مع:

جزر القمر

مالي

زامبيا

ويخوض المنتخب المغربي المباراة الافتتاحية يوم 21 ديسمبر في الرباط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

التاريخ: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

الملعب: الملعب الكبير بطنجة

صافرة البداية:

19:00 بتوقيت غرينيتش

21:00 بتوقيت القاهرة

20:00 بتوقيت الرباط

القناة الناقلة: الرياضية المغربية

البث متاح أيضًا عبر منصات القناة على مواقع التواصل.



أهمية المباراة لمنتخب المغرب

هذه الودية تمثل اختبارًا مهمًا للجاهزية البدنية والفنية، خصوصًا بعد عودة بعض اللاعبين المصابين، وظهور وجوه تألقت في الدوريات الأوروبية.

الركراكي يعتمد على المباراة لتجويد التكتيك قبل البطولة، وتجربة بدائل دفاعية بعد غياب نايف أكرد المصاب.

تاريخ مواجهات الفريقين

– آخر مواجهة ودية: المغرب فاز 2-1 عام 2022

– لقاء رسمي في تصفيات 2019: تعادل سلبي

– الإحصائيات ترجّح كفة المغرب

لكن أوغندا أظهرت تطورًا واضحًا دفاعيًا وهجوميًا مؤخرًا.



أجواء المباراة المتوقعة

الجماهير المغربية تستعد للحضور بأعداد كبيرة في ملعب طنجة

وتنتظر أداء هجومي أفضل، مع نتيجة مطمئنة قبل أمم إفريقيا.

التحليل الفني المنتظر يشمل:

– تقييم أداء اللاعبين

– رصد الحلول الدفاعية الجديدة

– تحليل الخطط التكتيكية

– متابعة حالة المصابين

– استنتاجات مهمة قبل البطولة القارية