بث مباشر مجانًا مباراة المغرب ضد أوغندا حصريآ جودة فائقة 4K

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر.. المغرب يواجه أوغندا في اختبار ودي مهم استعدادًا لأمم إفريقيا 2025

تتجه الأنظار مساء اليوم نحو الملعب الكبير بطنجة حيث يخوض منتخب المغرب مواجهة ودية قوية أمام منتخب أوغندا، ضمن تحضيرات أسود الأطلس لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التي تستضيفها المملكة المغربية. ويأتي اللقاء في إطار برنامج إعداد مكثف يقوده المدرب وليد الركراكي، استعدادًا لمنافسات ينتظرها الجمهور المغربي بشغف كبير، وسط توقعات بحضور جماهيري واسع في مدرجات طنجة.

استعدادات المغرب قبل البطولة القارية

يدخل المنتخب المغربي المباراة بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد الفوز الأخير على موزمبيق بهدف دون رد. ورغم ذلك، لم يكن الأداء مقنعًا بالنسبة للجماهير، التي طالبت برؤية مستوى أقوى يتناسب مع حجم المنتخب ومكانته القارية. ويسعى الركراكي إلى تصحيح المسار الفني، مع التركيز على تحسين الفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية.

وتتزامن المباراة مع عودة عدد من عناصر المنتخب الأساسية بعد غيابات طويلة، إضافة إلى بروز لاعبين شباب في الدوريات الأوروبية، ما يمنح الجهاز الفني خيارات متعددة في عملية اختيار التشكيل الأمثل للبطولة القارية.

موعد المباراة وملعب اللقاء

تُقام المباراة اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 على الملعب الكبير بمدينة طنجة، في تمام الساعة:

19:00 بتوقيت غرينيتش

21:00 بتوقيت القاهرة

20:00 بتوقيت المغرب

ويتوقع أن يشهد الملعب حضورًا كثيفًا للجماهير المغربية التي ترغب في دعم المنتخب قبل انطلاق البطولة على أرضه، خصوصًا بعد الانتقادات التي وُجهت للأداء الأخير أمام موزمبيق.

القنوات الناقلة والبث المباشر

تنقل المباراة قناة الرياضية المغربية عبر البث الأرضي والفضائي، مع إتاحة مشاهدة اللقاء عبر منصاتها الرقمية الرسمية على الإنترنت. وتتيح القناة تغطية شاملة تشمل الاستوديو التحليلي قبل وبعد المباراة، مع تواجد مجموعة من المحللين الفنيين ونجوم الكرة المغربية السابقين.

وتوفر القناة أيضًا بثًا مباشرًا عالي الجودة لجماهير المغتربين عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لضمان وصول المباراة لأكبر عدد ممكن من المشاهدين.

غياب نايف أكرد وتأثيره على التشكيل الدفاعي

تعرض المنتخب المغربي لانتكاسة بسيطة قبل مواجهة اليوم بعد خروج المدافع نايف أكرد من المعسكر بسبب إصابة عضلية مفاجئة. هذا الغياب فرض على المدرب الركراكي إعادة ترتيب خط الدفاع والبحث عن حلول بديلة، خاصة أن أكرد يعد أحد العناصر الأساسية في الخط الخلفي.

وقد يضطر المدرب للاعتماد على بدر بانون أو رومان سايس لتغطية الفراغ الدفاعي، بجانب بعض الوجوه الجديدة التي تسعى لإثبات نفسها قبل البطولة الرسمية.

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب

يتجه الركراكي إلى الدفع بتشكيل يجمع بين الخبرة والعناصر الشابة، ومن المتوقع أن يبدأ اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: بدر بانون، رومان سايس، محمد بنشرقي، أشرف حكيمي

الوسط: حكيم زياش، إدريس الصالحي، يوسف النصيري

الهجوم: أيوب الكعبي، وليد الكرتي، سفيان رحيمي

كما يحتفظ المدرب بعدد من اللاعبين على دكة الاحتياط، مثل عز الدين أوناحي، للمشاركة في الشوط الثاني بهدف تنشيط الأداء الهجومي.

أوغندا.. منافس يسعى لاختبار قدراته أمام الكبار

على الجانب الآخر، يدخل منتخب أوغندا المباراة بطموحات كبيرة، حيث يسعى لاختبار جاهزية لاعبيه قبل استئناف تصفيات كأس العالم 2026. ويعتمد المنتخب الأوغندي على أسلوب لعب يعتمد على القوة البدنية والسرعة في التحولات الهجومية.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دينيس أوني

الدفاع: مارتن أونغو، محمد أحمد، عبد الرحمن كابا، جيمس نكوندو

الوسط: جاكوب موكو، هارون كابيرا، عبد الله نكوي

الهجوم: لويس كوني، جورج سيبي، إيمانويل كابا

وتطمح أوغندا للخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أقوى منتخبات القارة، مما يرفع من مستوى الثقة لدى لاعبيها في المرحلة المقبلة.

أهمية المباراة للمنتخب المغربي

تعتبر المباراة محطة مهمة لأسود الأطلس قبل خوض بطولة أمم إفريقيا، حيث تمنح الجهاز الفني فرصة لمعرفة مدى انسجام اللاعبين، وخاصة العائدين من الإصابة. كما يسعى الركراكي إلى:

اختبار أداء الدفاع بعد غياب نايف أكرد

تحسين الفاعلية الهجومية

إعطاء الفرصة للاعبين الشباب لإثبات وجودهم

تقييم مستوى اللياقة البدنية قبل البطولة

تاريخ مواجهات المغرب وأوغندا

تواجه المنتخبان في عدة مناسبات ودية ورسمية، وجاءت النتائج على النحو التالي:

آخر مواجهة ودية عام 2022 انتهت بفوز المغرب 2-1

لقاء رسمي في تصفيات أمم إفريقيا 2019 انتهى بالتعادل السلبي

تفوق المغرب في أغلب المواجهات التاريخية

وتشير هذه النتائج إلى صعوبة المواجهة، حيث يعتمد المنتخب الأوغندي على أسلوب دفاعي صارم والاعتماد على الهجمات المرتدة.

توقعات الجماهير وأجواء المباراة

تشير التوقعات إلى حضور جماهيري ضخم في مدرجات طنجة، حيث ينتظر الجمهور المغربي ظهورًا قويًا للفريق بعد الانتقادات الأخيرة. كما يأمل المتابعون في رؤية انسجام هجومي أكبر، خصوصًا مع وجود حكيم زياش وأيوب الكعبي وسفيان رحيمي.

وتتوقع الجماهير أداءً أكثر فعالية على المستوى التكتيكي، مع تقليل الأخطاء الدفاعية واستغلال الفرص أمام مرمى أوغندا.

تغطية ما بعد المباراة

تقدم قناة الرياضية المغربية تغطية موسعة بعد اللقاء، تشمل: