ودية قوية في طنجة.. "بث مباشر" المغرب يختبر جاهزيته أمام أوغندا استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2025

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار مساء الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 إلى الملعب الكبير بطنجة حيث يخوض المنتخب المغربي اختبارًا مهمًا أمام نظيره الأوغندي، ضمن سلسلة مبارياته التحضيرية قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025 التي تستضيفها المملكة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

التاريخ: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

الملعب: الملعب الكبير بطنجة

التوقيت:

20:00 — المغرب

21:00 — القاهرة

22:00 — السعودية

البث المباشر: القناة الرياضية المغربية + المنصات الرقمية الرسمية للقناة

الاستعدادات المغربية قبل اللقاء

يدخل المغرب اللقاء وسط تغييرات اضطرارية في خط الدفاع بعد إصابة نايف أكرد، مما دفع الركراكي لإعادة ترتيب المنظومة الدفاعية وتجربة لاعبين جدد.

أبرز نقاط تركيز الجهاز الفني:

اختبار اللاعبين الجدد

تحسين التحول الهجومي

رفع الفاعلية أمام المرمى

تعزيز الانسجام الدفاعي

المنتخب الأوغندي: خصم بدني ومنظم

يمتاز منتخب أوغندا بقوته البدنية وقدرته على التحول السريع من الدفاع للهجوم، مع اعتماد كبير على الهجمات المرتدة والضغط العالي.

مقارنة سريعة بين المنتخبين قبل المباراة

العنصر منتخب المغرب منتخب أوغندا مستوى التحضير استعداد للبطولة القارية استعداد لتصفيات 2026 أبرز الغيابات نايف أكرد غيابات محدودة نقاط القوة السرعة – المهارة – الوسط النشط القوة البدنية – التحولات السريعة أسلوب اللعب استحواذ + بناء هجمات منظمة مرتدات + ضغط بدني آخر مواجهة فوز المغرب 2-1 سنة 2022 خسارة ودية أمام المغرب

التشكيل المتوقع للمغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: بدر بانون – رومان سايس – محمد بنشرقي

الوسط: حكيم زياش – إدريس الصالحي – يوسف النصيري – أشرف حكيمي

الهجوم: أيوب الكعبي – وليد الكرتي

التشكيل المتوقع لأوغندا

حراسة المرمى: دينيس أوني

الدفاع: مارتن أونغو – عبد الرحمن كابا – محمد أحمد – جيمس نكوندو

الوسط: عبد الله نكوي – جاكوب موكو – هارون كابيرا

الهجوم: لويس كوني – جورج سيبي – إيمانويل كابا

أهمية هذه الودية

هذه المباراة ليست مجرد لقاء عابر، بل محطة أساسية لكلا المنتخبين:

اختبار التكتيك قبل البطولة

الوقوف على جاهزية اللاعبين

إصلاح الأخطاء الدفاعية والهجومية

رفع الإيقاع البدني قبل المنافسات الرسمية

منح الجمهور فرصة دعم المنتخب في أرضه

أجواء منتظرة في الملعب الكبير بطنجة

من المتوقع حضور جماهيري كبير لدعم الأسود، خاصة بعد الانتقادات الأخيرة التي طالت أداء المنتخب أمام موزمبيق، مما يمنح اللاعبين فرصة لاستعادة الثقة قبل البطولة.

ما بعد المباراة

ستوفر القناة الرياضية المغربية تحليلًا شاملًا يشمل:

تقييم أداء النجوم

قراءة فنية تكتيكية

أبرز الفرص واللقطات

إصابات وتغييرات اللقاء

ودية المغرب وأوغندا في طنجة محطة مهمة قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025، وفرصة للركراكي لتثبيت التشكيلة وتصحيح الأخطاء، فيما يسعى المنتخب الأوغندي لصقل مستواه وتقديم أداء قوي أمام مضيفه.