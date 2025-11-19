نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025 بالمغرب في المقال التالي

جدول مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.. يشهد معسكر منتخب مصر الأول حالة من التركيز الكبير مع اقتراب انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبلين. وتتطلع الجماهير المصرية لرؤية منتخبها بقيادة المدير الفني حسام حسن وهو ينافس بقوة على اللقب القاري الغائب منذ سنوات.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم كلًا من زيمبابوي، وجنوب إفريقيا، وأنجولا، في نسخة تشهد مشاركة 24 منتخبًا للمرة الرابعة على التوالي منذ زيادة عدد الفرق بداية من نسخة 2019. ومن المنتظر أن يخوض المنتخب مبارياته على ملعب أدرار بمدينة أكادير، وهو ملعب معروف بأجوائه الجماهيرية المميزة.



مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات

أعد الجهاز الفني للمنتخب برنامجًا مكثفًا للاستعداد للمواجهات المرتقبة، والتي تأتي على النحو التالي:

22 ديسمبر: مصر × زيمبابوي — الساعة 11 مساءً

26 ديسمبر: مصر × جنوب إفريقيا — الساعة 6 مساءً

29 ديسمبر: مصر × أنجولا — الساعة 7 مساءً



ويأمل الجهاز الفني في تحقيق انطلاقة قوية أمام زيمبابوي تمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل خوض المواجهتين الأهم أمام جنوب إفريقيا وأنجولا، خاصة أن المجموعة الثانية تُعد من المجموعات المتوازنة لكنها لا تخلو من التحديات.



عودة الهدوء بعد اعتذار الشناوي داخل المعسكر

شهد المعسكر مؤخرًا حالة من الجدل عقب واقعة اعتراض محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب، على قرار استبداله خلال مباراة ودية أمام منتخب الرأس الأخضر. إلا أن الأزمة سرعان ما انتهت بعدما بادر الشناوي بتقديم اعتذار واضح وصريح للجهاز الفني بقيادة حسام حسن أمام جميع اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس.

وقال الشناوي في رسالته للجهاز الفني: "آسف للجميع وللكابتن حسام حسن.. أنا ما كنتش باعترض والله، أنا كنت عاوز أكمل الماتش، وشوبير أخويا الصغير وسعيد بتألقه، وأتقبل أي قرار". وقد أدى هذا الموقف إلى إنهاء حالة التوتر، مما أنقذ الشناوي من قرار محتمل بالاستبعاد من قائمة الفريق المشاركة في البطولة.

وبهذا الاعتذار، عاد الهدوء إلى أجواء المنتخب قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة، وهو ما يُعد خطوة إيجابية تساعد اللاعبين على التركيز الكامل في المهمة الصعبة المقبلة، خصوصًا مع ارتفاع مستوى المنافسة في البطولة القارية التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها.