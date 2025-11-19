نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف حكيمي يتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2025، خلال الحفل المقام حاليا في المغرب تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

وجاء تتويج حكيمي بعد موسم استثنائي قدم خلاله مستويات قوية مع منتخب المغرب والنادي الباريسي، ليواصل تأكيد مكانته كواحد من أبرز اللاعبين في مركز الظهير الأيمن على مستوى العالم.

خاض حكيمي 11 مواجهة دولية مع المنتخب المغربي، سجل خلالها هدفين وصنع أربعة، بينما شارك في 55 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل 11 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة، ليكون من العناصر الأساسية في تتويج الفريق بعدة بطولات.

ويعاني حكيمي حاليا من إصابة في القدم، وظهر خلال الحفل وهو يستخدم سكوتر طبي، بسبب الآلام التي يشعر بها في الفترة الحالية.