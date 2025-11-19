نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريفرز يونايتد يصل القاهرة لمواجهة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل إلى القاهرة مساء اليوم، بعثة فريق نادي ريفرز يونايتد بطل نيجيريا، استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز في بداية مشوار الفريقين ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل ريفرز ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي، في بداية مشوار دور المجموعات للبطولة التي يحمل بيراميدز لقبها.

وكان في استقبال البعثة النيجيرية لدى وصولها مسئولو العلاقات العامة بنادي بيراميدز لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدخول البعثة حتى وصولها إلى فندق الإقامة.

يذكر أن الفريق النيجيري سيؤدي تدريبه الأول مساء الخميس على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، قبل أن يخوض مران الجمعة في التاسعة مساء على الملعب الرئيسي.