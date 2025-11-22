نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يصطدم بشبيبة القبائل في انطلاقة نارية بدوري الأبطال.. بث مباشر وموعد المباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والجزائرية مساء اليوم نحو ستاد «القاهرة الدولي»، حيث يواجه النادي الأهلي نظيره شبيبة القبائل في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، في مواجهة مرتقبة تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا منذ دقائقها الأولى.

وتنطلق مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بث مباشر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وسط حضور جماهيري كبير ودعم قوي للمارد الأحمر في بداية رحلة جديدة نحو استعادة الأميرة الإفريقية الغائبة عن خزائنه منذ موسمين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل

ويتم بث مباراة الأهلي وشبيبة القبائل حصريًا عبر قنوات بي إن سبورتس، المالكة لحقوق بث بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مع تخصيص استوديو تحليلي لمتابعة تفاصيل اللقاء لحظة بلحظة.

طموحات الأهلي وشبيبة القبائل في ضربة البداية

ويدخل الأهلي لقاء اليوم تحت قيادة مدربه الدنماركي «ييس تورب» بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الأخير بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ستاد «هزاع بن زايد» بالإمارات.

ويبحث المارد الأحمر عن بداية قوية في دور المجموعات، لتوجيه رسالة واضحة لجميع المنافسين بأن الفريق عازم على استعادة اللقب بعد خروجه من نصف نهائي النسخة الماضية أمام صن داونز.

على الجانب الآخر، يسعى شبيبة القبائل لإحراج صاحب الأرض وخطف نتيجة إيجابية تعزز فرصه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

مباراة مرتقبة وأجواء مشتعلة

ويُنتظر أن تشهد المباراة أجواء كروية مميزة داخل مدرجات ستاد القاهرة، في ظل الحضور الجماهيري الضخم والدعم المستمر لفريق الأهلي، الذي يعتمد على عناصره الأساسية وخبرته الكبيرة في التعامل مع مباريات الافتتاح.