مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال إفريقيا 2025

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا 2025.. متابعة لحظة بلحظة والقنوات الناقلة وموعد اللقاء

تترقب الجماهير المصرية والجزائرية مساء اليوم السبت بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2025 – 2026، حيث تأتي المواجهة ضمن أبرز لقاءات الجولة الافتتاحية بالنظر إلى تاريخ الفريقين وحجم المنافسة بينهما في البطولات القارية عبر السنوات الماضية.

يشهد ستاد القاهرة الدولي أجواء جماهيرية كبيرة قبل ساعات من صافرة البداية، مع حضور قوي لأنصار النادي الأهلي الذين يسعون لمساندة فريقهم في أولى خطوات مشواره الإفريقي هذا الموسم، بينما يحضر شبيبة القبائل بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تُعزز فرصه في المنافسة داخل المجموعة.

بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.. تشكيل الفريقين وموعد اللقاء في دوري أبطال إفريقيا 2025-2026

يستعد النادي الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري مساء اليوم ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026، بقيادة المدير الفني الجديد ييس توروب. يسعى الأهلي لحسم نتيجة المباراة مبكرًا واستغلال عامل الأرض لتجميع أكبر عدد من النقاط، بينما يبحث شبيبة القبائل عن نتيجة إيجابية لإرباك حسابات المجموعة.

موعد المباراة: الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

تشكيلة الأهلي اليوم:



حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، أحمد السيد زيزو

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، محمود حسن تريزيجيه، محمد شريف

تشكيلة شبيبة القبائل:

حراسة المرمى: محمد إدير حديد

خط الدفاع: حمزة موالي، زين الدين بلعيد، رضا بن شاعة، فارس نشاط

خط الوسط: مهدي بوجمعة، جوسافات آرثر بادا، مهدي مرغم، باباكار سار

خط الهجوم: بلال مسعودي، لحلو أخريب

المجموعة التي يشارك فيها الأهلي:



الأهلي، يانج أفريكانز، شبيبة القبائل، الجيش الملكي

القنوات الناقلة: قناة أون تايم سبورت عبر البث الأرضي داخل مصر، ويمكن استقبال البث باتباع الخطوات الخاصة بضبط القنوات الأرضية على جهاز التلفزيون.

إحصائيات تاريخية: التقى الأهلي وشبيبة القبائل في 6 مباريات سابقة، فاز الأهلي مرة واحدة، تعادل في مباراتين، وخسر 3 مباريات.