نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة صلاح.. ليفربول يتلقى هزيمة قاسية أمام آيندهوفن برباعية في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، هزيمة ثقيلة على يد نظيره آيندهوفن الهولندي، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وانطلقت صافرة مباراة ليفربول ضد آيندهوفن على الهواء مباشرة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة ليفربول ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

بدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بهجوم قوي من جانب لاعبي آيندهوفن على عكس المتوقع.

وسجل مبكرا في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، اللاعب إيفان بيريشيتش لصالح آيندهوفن هدف التقدم في شباك ليفربول عن طريق ركلة جزاء.

وأدرك دومينيك سوبوسلاي نجم خط وسط ليفربول هدف التعادل في الدقيقة 16 من الشوط الأول.

وسدد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول كرة قوية في الدقيقة 32 ولكنها ارتطمت بالقائم.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بالتعادل الإيجابي بين ليفربول وأيندهوفن بهدف لكل منهما.

ومع أحداث الشوط الثاني، أضاف جوس تيل لاعب آيندهوفن الهولندي الهدف الثاني في الدقيقة 56 بعد تمريرة من زميله ماريو جونيور.

ثم تمكن كوهيب دريوش نجم آيندهوفن من تسجيل الهدف الثالث في مرمى ليفربول في الدقيقة 73 من الشوط الثاني، بعد تسديدة قوية.

وأحرز في الدقيقة 90+1 من الوقت بدل الضائع، نقس اللاعب الهدف الرابع لصالح آيندهوفن، وسط غفلة من لاعبي ليفربول.